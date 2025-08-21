Powstanie film o Sinead O'Connor! Zagra ją prawdziwa gwiazda

"The Sun": Natalie Portman ma zagrać Sinéad O’Connor w filmie biograficznym

Sinéad O’Connor, znana na całym świecie z niezapomnianej interpretacji utworu "Nothing Compares 2 U", zmarła w lipcu 2023 roku w wieku 56 lat. Teraz powstaje film inspirowany jej autobiografią "Rememberings" z 2021 roku. Projekt realizuje irlandzka firma ie: entertainment, która wcześniej odpowiadała za dokument o O’Connor. Jak podaje "The Sun", sama Sinéad tuż przed śmiercią miała uczestniczyć w rozmowach dotyczących filmu i proponować, by jej postać została pokazana w trzech etapach życia – granych przez różne aktorki. Jak ujawnił informator „The Sun”, filmowcy idealną kandydatkę do roli irlandzkiej gwiazdy widzą w Natalie Portman: „Natalie jest do Sinéad niezwykle podobna fizycznie, a jako aktorka ma siłę i charyzmę, by oddać jej dramatyczne życie i niepowtarzalną osobowość”. W przeszłości w gronie potencjalnych kandydatek do roli Sinead wymieniano także Demi Moore, Saoirse Ronan i Niamh Algar, ale to Portman wydaje się obecnie najbliżej angażu.

Kim była Sinead O'Connor? "Nothing Compares 2 U" największym przebojem. Burzliwe życie gwiazdy

Sinead O'Connor (+56 l.) była znana przede wszystkim ze słynnego wzruszającego covera piosenki "Nothing Compares 2 U", napisanego i zaśpiewanego pierwotnie przez Prince'a w 1985 roku. Zadebiutowała w wieku 21 lat w 1987 roku płytą "The Lion and the Cobra". Była to pierwsza z jej 10 płyt studyjnych. Wydany w 1990 roku drugi album "I Do Not Want What I Haven't Got" sprzedał się w ponad siedmiu milionach egzemplarzy. To na tej płycie znajduje się przebój O'Connor "Nothing Compares 2U". Już w 1992 roku Sinead O'Connor odważnie protestowała przeciwko pedofilii w Kościele, drąc na scenie zdjęcie Jana Pawła II podczas telewizyjnego programu na żywo. W ostatnich latach przeszła na islam. Zmagała się z wieloma problemami natury psychicznej. Miała czwórkę dzieci i czterech mężów. Zmarła w lipcu 2023 roku.

