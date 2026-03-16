Pożar przy lotnisku w Dubaju. Ruch lotniczy całkowicie wstrzymany

Zofia Dąbrowska
2026-03-16 8:01

W pobliżu międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju doszło do niebezpiecznego pożaru, który wybuchł z powodu uderzenia drona. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich potwierdziły zapłon zbiornika z paliwem i natychmiastowo zawiesiły wszelkie operacje lotnicze. To kolejny incydent w Dubaju po rozpoczęciu ataków na Iran przez Stany Zjednoczone i Izrael.

Wielki pożar w Dubaju blisko lotniska! Atak dronowy

i

Autor: x.com/ X (Twitter)

Duży pożar blisko lotniska w Dubaju. Płonie zbiornik paliwowy

W nocy z niedzieli na poniedziałek władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały o dużym pożarze w rejonie dubajskiego lotniska. Z powodu drona, który pojawił się nad miastem doszło do gwałtownego zapłonu jednego ze zbiorników na paliwo niedaleko pasów startowych. Służby ratunkowe i jednostki obrony cywilnej przystąpiły do trudnej akcji gaśniczej. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W specjalnym komunikacie opublikowanym w serwisie X przedstawiciele lokalnych władz odnieśli się do sytuacji.

„Władze reagują obecnie na pożar spowodowany incydentem z udziałem drona w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju. Podejmowane są wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa”

Paraliż lotniska w Dubaju z powodu drona. Incydent w ZEA

W sieci zaczęły krążyć nagrania wideo, na których widać potężne płomienie trawiące gęsto zabudowany obszar niedaleko terminali. Urząd Lotnictwa Cywilnego Dubaju całkowicie zawiesił loty. Nie wiadomo, jak długo potrwa blokada jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych globu. Mieszkańcy Dubaju już w piątkowy poranek usłyszeli serię wybuchów, gdy strącono wrogiego drona. Od końca lutego Zjednoczone Emiraty Arabskie regularnie zmagają się z irańskimi atakami, uderzyło w ten kraj ponad 260 rakiet balistycznych i 1500 maszyn bezzałogowych, o czym donosi agencja AFP. Choć Teheran oficjalnie deklaruje, że atakuje tylko cele wojskowe, ale realne niebezpieczeństwo dotyka też cywilów. Niedzielny atak na magazyny paliw i wymuszone zamknięcie lotniska to jedno z najpoważniejszych zdarzeń na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach.

DUBAJ
IRAN