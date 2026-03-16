Pożar przy lotnisku w Dubaju. Ruch lotniczy całkowicie wstrzymany

Duży pożar blisko lotniska w Dubaju. Płonie zbiornik paliwowy

W nocy z niedzieli na poniedziałek władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały o dużym pożarze w rejonie dubajskiego lotniska. Z powodu drona, który pojawił się nad miastem doszło do gwałtownego zapłonu jednego ze zbiorników na paliwo niedaleko pasów startowych. Służby ratunkowe i jednostki obrony cywilnej przystąpiły do trudnej akcji gaśniczej. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W specjalnym komunikacie opublikowanym w serwisie X przedstawiciele lokalnych władz odnieśli się do sytuacji.

„Władze reagują obecnie na pożar spowodowany incydentem z udziałem drona w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju. Podejmowane są wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa”

Footage shows a fire burning near Dubai International Airport after a drone ignited a fuel tank, according to authorities in the UAE. Flights have been suspended. Civil defence crews say the blaze is under control.

Paraliż lotniska w Dubaju z powodu drona. Incydent w ZEA

W sieci zaczęły krążyć nagrania wideo, na których widać potężne płomienie trawiące gęsto zabudowany obszar niedaleko terminali. Urząd Lotnictwa Cywilnego Dubaju całkowicie zawiesił loty. Nie wiadomo, jak długo potrwa blokada jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych globu. Mieszkańcy Dubaju już w piątkowy poranek usłyszeli serię wybuchów, gdy strącono wrogiego drona. Od końca lutego Zjednoczone Emiraty Arabskie regularnie zmagają się z irańskimi atakami, uderzyło w ten kraj ponad 260 rakiet balistycznych i 1500 maszyn bezzałogowych, o czym donosi agencja AFP. Choć Teheran oficjalnie deklaruje, że atakuje tylko cele wojskowe, ale realne niebezpieczeństwo dotyka też cywilów. Niedzielny atak na magazyny paliw i wymuszone zamknięcie lotniska to jedno z najpoważniejszych zdarzeń na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach.