Pracują nad ustaleniem przyczyn epidemii. Wywiad: doszło wskutek wypadku w laboratorium

Nie należy sądzić, że wstępne wyniki śledztwa prowadzone FBI, z udziałem m.in. Departamentu Energii, przekonały uważających, że wirus został świadomie wypuszczony z laboratorium w Wuhan. Oczywiście tezy o nieszcześliwym przypadku-wypadku nie podzielają także Chiny (jeszcze w pierwszym roku pandemii podobną głosili badacze z Australii). Pekin takie oskarżenia uważa za nieuzasadnione i wrogie. Nie pamięta już, że na tyle ograniczył możliwość prowadzenia dochodzenia przez zespół Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), że ta wstrzymała postępowanie. Tzw. zwolennicy teorii spiskowych odczuwać mogą częściową satysfakcję z ustaleń wywiadowczych (raport trafił do Białego Domu i kluczowych polityków Kongresu). Częściową, bo oni uważają, że Chińczycy świadomie wypuścili wirusa, lecz tego Stany Zjednoczone nie ujawnią, w dającej się zarysować przyszłości, z przyczyn politycznych.

WSJ pisze, że zmiana punktu widzenia w Departamencie Energii została odnotowana w aktualizacji dokumentu z 2021 r. sporządzonej przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (National Intelligence). Nowy raport podkreśla, jak różne części społeczności wywiadowczej doszły do​rozbieżnych ocen na temat pochodzenia pandemii Departament Energii dołącza teraz do Federalnego Biura Śledczego, twierdząc, że wirus prawdopodobnie rozprzestrzenił się w wyniku nieszczęśliwego wypadku w chińskim laboratorium. I jest to ocena „z umiarkowaną pewnością”, sformułowana już w 2021 r. Cztery inne agencje nadal oceniają, że prawdopodobnie do pandemii doszło wskutek naturalnej transmisji, a dwie są niezdecydowane. Co zawiera, zaledwie pięciokartkowa aktualizacja raportu? Tego nie wie nawet WSJ, bo treść na razie jest niejawna.

Już wiele zapomnieliśmy z niedawnych wydarzeń związanych z pandemią. Trzeba przypomnieć, że długo dominował pogląd, że pochodzenie wirusa jest naturalne i człowiek zaraził się od zwierząt ( tzw. owoców morza, nietoperza, psa itd.). Potem okazało się, że nie udało się namierzyć zwierżecego nosiciela i wówczas w części środowiska naukowego pojawiły się przypuszczania, że SARS-CoV-2 pochodził z laboratorium. W jakim celu go tam trzymano, do jakich badań miał służyć – tego nie formułowano. Ci, którzy twierdzili, że były to badania o charakterze wojskowym (mowa o naukowcach, a nie o dyletantach), szybko byli przypisywani do zwolenników teorii spiskowych. Na nic dało, że w raporcie z października 2021 r. stwierdzono, SARS-CoV-2/COVID-19 nie jest wynikiem chińskiego programu broni biologicznej. Nie wszyscy chcą uwierzyć w te zapewnienia.