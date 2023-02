WHO rezygnuje z koronawirusowego śledztwa. Amerykańscy politycy zamierzają dojść do prawdy

WHO planowała – przekazał „Daily Telegraph” prowadzić dochodzenie etapami, ale „ten plan się zmienił”.„Polityka na całym świecie naprawdę utrudniała postęp w zrozumieniu pochodzenia wirusa” – powiedziała , dodając: „Nie ma drugiej fazy”. I o nią zadaje się potknęło dochodzenie WHO, bo realizacja tego etapu była możliwa tylko przy współpracy chińskich władz. Chińska Republika Ludowa postrzegana jest przez nie tylko tzw. zwykłych ludzi, ale i niektórych uznanych naukowców, jako państwo, w którego laboratoriach (w Wuhan) wyhodowano koronawirusa. Podczas pandemii głoszący takie tezy byli uznawani przez tzw. główny nurt przeciwepidemicznej polityki za wyznawców tzw. teorii spiskowych. Chiny już nie bardzo współpracowały z WHO w 2021 r., gdy WHO realizowała pierwszą fazę dochodzenia. Doświadczyła tego m.in. Australia, która już w kwietniu 2020 r. wnosiła o powołanie międzynarodowej komisji ds. ustalenia źródeł zarazy. Wzburzone władze komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej miesiąc później nałożyły cła na produkty australijskiego rolnictwa, dając tym jasne ostrzeżenie dla chcących grzebać w Wuhanie.

W marcu 2021 r. sprawie ucięto łeb. We wspólnym raporcie WHO i Chin z marca 2021 r., opublikowanym po międzynarodowej misji w Wuhan, stwierdzono, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pojawienia się COVID-19 jest transmisji choroby z nietoperza na inne zwierzę, które następnie zaraża człowieka. Nie ustalono jakim to sposobem wirus pojawił się na targu owoców morza w Wuhan.

WHO wstrzymuje się z potwierdzeniem lub obaleniem wspomnianych wcześniej teorii zwanych spiskowymi. Co innego Izba Reprezentantów, a a ściślej ujmując jej republikańscy członkowie. W poniedziałek (13 lutego) rozpoczęli w poniedziałek dochodzenie w sprawie pochodzenia COVID-19. Republikanie zażądali informacji od kilku osób, w tym dr. Anthony'ego Fauciego (doradcy prezydenckiego ds. SARS-CoV2/COVID-19) dotyczących hipotezy,w myśl której koronawirus przypadkowo opuścił był laboratorium w Wuhan. Republikanie wydali w zeszłym roku raport, w którym argumentowali, że istnieją „wskazówki”, że wirus mógł zostać opracowany jako broń biologiczna w Instytucie Wirusologii w Wuhan.

Jednym z naukowców (naukowców, a nie użytkowników mediów społecznościowych) jest niemiecki immunolog Valentin Bruttel. Będąc pracownikiem szpitala uniwersyteckiego w Würzburgu latem 2021 roku zauważył, wraz z dwoma innymi naukowcami, pierwsze nieprawidłowości w genomie SARS-CoV-2. Odkryli oni w genomie Sars-CoV-2 powtarzający się fragment, swego rodzaju odcisk palca, umożliwiający ukierunkowaną manipulację. „W naturalnych wirusach miejsca rozpoznania są całkowicie losowo rozmieszczone. Natomiast w genetycznie zmontowanych wirusach pojawiały się one zawsze w określonym, związanym z produkcją wzorze” – tłumaczył jesienią 2022 niemieckim mediom, podkreślając, że jest pewny na 99,9 proc., że SARS-CoV-2 jest sztuczną i przemodelowaną kopią jego naturalnego pierwowzoru. O ile istnieje prawdopodobieństwo ustalenia pochodzenia wirusa. o tyle wykazanie, że został on wypuszczony poza mury laboratorium (są takie hipotezy) jest wręcz niemożliwe.