Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka: Baszar al-Asad został otruty w Rosji, ale przeżył. Plotki się potwierdziły

8 grudnia 2024 roku po 24 latach zakończyły się rządy Baszara al-Asada w Syrii. Wojna domowa trwała w tym kraju od 2011 roku. Armia rządowa ścierała się z rebeliantami z różnych ugrupowań. błyskawicznie dotarli do Damaszku i ogłosili obalenie reżimu, gdy tymczasem Asad z rodziną uciekli do Moskwy, gdzie dostali azyl. Wcześniej nakupili tam luksusowych apartamentów za 150 milionów dolarów. Wydawało się, że zbrodniarz będzie tam żył w spokoju, ale stało się inaczej. Syryjski dyktator, który po rewolucji uciekł z rodziną do Moskwy, został otruty - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR), powołując się na "prywatne źródło". Według tych doniesień Baszar al-Asad trafił do szpitala w Moskwie w stanie krytycznym, ale wygrał walkę o życie i kilka dni temu został wypisany z kliniki. Kto chciał zabić dawnego syryjskiego dyktatora? Według źródła cytowanego przez SOHR celem zamachu było „skompromitowanie rosyjskiego rządu i oskarżenie go o bycie współwinnym” śmierci Asada.

Tajemniczy profil General SVR pisał o próbie otrucia Asada jeszcze w 2024 roku

Co ciekawe, informacje o próbie otrucia Baszara-al-Asada pojawiły się jeszcze w grudniu 2024 roku na tajemniczym profilu w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych oficerów rosyjskich służb. Niektóre doniesienia tego niepewnego źródła potwierdzają się. "Według lekarzy dyżurnych w poniedziałek wieczorem stan Baszara al-Assada jest stabilny i czuje się on normalnie. Badania przeprowadzone u byłego prezydenta Syrii wykazały obecność śladów narażenia na działanie substancji trującej w jego organizmie" - pisał General SVR pod koniec zeszłego roku. Profil ten zyskał popularność parę lat temu, gdy pojawiły się tam plotki o rzekomej... śmierci Putina i zastąpienia go sobowtórem. Więc choć wszystko jest możliwe, trzeba patrzeć na te doniesienia z dystansem. Jak jednak widać, przynajmniej niekiedy jest w nich ziarno prawdy.

Sonda Co myślisz o General SVR? Uważam, że piszą prawdę To dzieło rosyjskich służb lub samego Putina Stronę prowadzi przypadkowy żartowniś To dzieło innych służb Nie mam pojęcia, ale czyta się ciekawie