Przestała pokazywać pupę, bo Bóg jej tego zakazał. Teraz Miss BumBum wraca!

Andressa Urach wróciła do rozbierania! Wcześniej Miss BumBum zaklinała się, że po nawróceniu kończy z pokazywaniem pupy

W maju Andressa Urach (36 l.), jedna z najsławniejszych uczestniczek Miss BumBum, wydała wstrząsające oświadczenie. Brazylijska celebrytka ogłosiła, że nie zamierza dłużej się rozbierać, bo przeżyła nawrócenie, a Bóg zabronił jej pokazywania pośladków. Skasowała swoje konto na portalu OnlyFans, gdzie różne "modelki" za pieniądze pokazują gołe wdzięki. "Podjęłam tę decyzję, bo Bóg niepokoił mnie wieloma rzeczami i wiedziałam, że gdy umrę, niczego ze sobą nie zabiorę. Zaczynam od nowa z Bogiem. Dziękuję, że tu ze mną byliście, bo wiem, że jest wielu ludzi o pięknych sercach, którzy tu ze mną byli" - wieszczyła Andressa. Ale choć jeszcze w maju gwiazdka zaklinała się na wszystkie świętości, że raz na zawsze kończy z obnażaniem swej gigantycznej pupy, to najwyraźniej boskie zakazy zostały nieco złagodzone, bo Miss Pośladków wróciła!

Miss Pośladków powraca. Padły biblijne słowa

Andressa Urach przywróciła swoje konto na OnlyFans i już pokazała pierwszy filmik, na którym gnie się na wszystkie strony jak za starych czasów, wysyła całuski fanom i obwieszcza, że wróciła - zresztą nie tylko do rozbierania za pieniądze w internecie, ale także do tańca na rurze w klubie nocnym. "Czekam na was" - deklaruje dawna miss. Jedni fani są zachwyceni, inni załamani! "Wróć do Jezusa, jeszcze jest czas!" - błagają niektórzy obserwatorzy poczynań Miss Pośladków. "Nie osądzajcie jej, przecież powiedziane jest, byście nie osądzali, a nie będziecie sądzeni" - przypominają inni, a Miss BumBum wygina się, niby nigdy nic!

Konkurs Miss Bumbum. Co to jest?

Konkurs Miss Bumbum to jeden z najsławniejszych konkursów piękności na świecie. Odbywa się w Brazylii od 2011 roku. Na scenie co roku stają liczne dorodne piękności, które rywalizują ze sobą o tytuł Miss Pośladków. Nierzadko są po wielu operacjach plastycznych, niekiedy dochodzi między nimi do awantur, a w wywiadach modelki pup nie szczędzą pikantnych wyznań czy erotycznych propozycji wobec znanych piłkarzy. Modelki, które zwyciężały w konkursie Miss Bumbum to między innymi Suzy Cortez, Lu Duarte, Ellen Santana, Rosie Oliveira czy Erika Canela. W zeszłym roku wygrała Caroline Lekker.

Eu acredito que Andressa Urach encontrou de verdade Deus, mas infelizmente o ser humano é falho e, quando sua fé está em pessoas e templos a decepção vem. Ela deixou Deus não por sair da igreja , mas pq quis o mundo ao invés de Deus! pic.twitter.com/xdp4QQp01J— Princesa Kat (@carvalho_g3437) July 5, 2023

