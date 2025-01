PILNE. Przestrzeń powietrzna zamknięta! Nagły komunikat z Brukseli

Zamknięto całkowicie przestrzeń powietrzną w Belgii. Oficjalny komunikat mówił o problemie technicznym z kontrolą ruchu lotniczego

To wyjątkowo feralny dzień dla światowego lotnictwa! Najpierw poinformowano o tragicznej katastrofie lotniczej w Stanach Zjednoczonych, a teraz napływają niepokojące informacje z Belgii. Jak poinformowało dziś, w czwartek 30 stycznia lotnisko w Brukseli cytowane przez Reutersa, zamknięto całkowicie przestrzeń powietrzną w Belgii. Oficjalny komunikat na temat powodów pojęcia tak drastycznych kroków podano problemy techniczne z kontrolą ruchu lotniczego. System zarządzania samolotami w Belgii nie działa prawidłowo. „Z powodu problemu technicznego w kontroli ruchu lotniczego, w Belgii nie ma obecnie ruchu lotniczego. Nie wiemy jeszcze, jak długo to potrwa” – poinformował port lotniczy w stolicy Belgii na platformie społecznościowej X. Problemy pojawiły się około godziny 15. Wszystkie samoloty znajdujące się w tym czasie w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez system Skeyes do wysokości około 7500 metrów zostały przekierowane do sąsiednich krajów. Po godzinie, około 16. ruch lotniczy przywrócono.

Zły dzień dla światowego lotnictwa. Wcześniej miała miejsce katastrofa lotnicza w USA

To kolejna niepokojąca informacja związana z ruchem lotniczym, która dziś obiegła świat. W nocy ze środy na czwartek, z 29 na 30 stycznia, samolot American Airlines rozbił się o helikopter UH-60 Black Hawk i wpadł do lodowatej rzeki Potomak przed pasem startowym lotniska im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem. Na pokładzie samolotu pasażerskiego były w sumie 64 osoby, 60 pasażerów i czworo członków zalogi, śmigłowcem leciało trzech żołnierzy. Niestety, póki co wszystko wskazuje na to, że nikt nie przeżył katastrofy lotniczej w USA. Podczas niezwykle trudnej akcji ratunkowej z wody wydobyto 28 ofiar, jedną ze śmigłowca, pozostałe z samolotu pasażerskiego. Wśród osób, które leciały maszyną American Airlines, znajdowali się liczni łyżwiarze figurowi. Sportowcy, trenerzy i ich rodziny wracali z Mistrzostw USA w Łyżwiarstwie Figurowym w Kansas.

Belgium closes airspace after "complete computer failure" at air traffic control pic.twitter.com/OoR6FYhxqs— News Now (@NewsNowUS) January 30, 2025

