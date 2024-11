Przez 37 lat próbowała zajść w ciążę. Urodziła dziecko w wieku 61 lat!

61-latka ze stolicy Macedonii Północnej, Skopje, nareszcie doczekała się potomka. O to, by zostać mamą, walczyła od 37 lat. W tym czasie przeprowadziła dziesięć zabiegów zapłodnień in vitro i dziesięć razy poroniła. Nie poddała się jednak i - jak we wtorek przekazały macedońskie media - w tym tygodniu opuściła szpital z synkiem. "To pierwsza pacjentka w naszym kraju, która zaszła w ciążę z własnej zamrożonej komórki jajowej, przeszła w Macedonii Płn. zabieg in vitro, a cała ciąża była monitorowana także w kraju" - powiedziała na konferencji prasowej Irena Papestiew, dyrektor Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Skopje, gdzie odebrano poród.

Macedonia. Ma 61 lat, właśnie została mamą

Zdrowy maluszek ma na imię Petar, waży 2,35 kg i mierzy 48 cm. Ciążę, która była stale obserwowana przez lekarzy, komplikowała cukrzyca matki oraz jej wysokie ciśnienie. Ostatecznie jednak poród przeprowadzony przez cesarskie cięcie przebiegł dobrze i dziecko urodziło się zdrowe. Tata chłopca, zgodnie z tym, co podają media, ma 65 lat.

W Macedonii in vitro w każdym wieku

Macedońska telewizja TF1 Info przypomina, że Macedonia Północna nie nakłada żadnych ograniczeń wiekowych na kobiety ubiegające się o zapłodnienie in vitro. Zwłaszcza że ​​oficjalne statystyki wskazują, że w 2023 r. współczynnik dzietności w Macedonii Północnej wyniósł 1,48 dziecka na kobietę. "Od czasu uzyskania niepodległości w 1991 r. kraj boryka się z masową emigracją w obliczu stagnacji gospodarczej. Według danych z ostatniego spisu powszechnego z 2021 r. populacja liczy obecnie zaledwie 1,8 mln mieszkańców, co oznacza spadek o prawie 10% w ciągu niecałych dwudziestu lat" - czytamy.

🌟💪 Највозрасната мајка - херој во Македонија 👶💖На 61 година го донесе своето прво бебе по име Петар 🍼👶 pic.twitter.com/nCyxuLpRcD— TV21 (@TV21HD) November 26, 2024