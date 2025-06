Przez rok trzymali nastolatkę w klatce dla psa. Kazali jej jeść z wiadra, skuli łańcuchem

O tych wstrząsających zdarzeniach donosi "The New York Times". Dziennik rozmawiał z Susan Lacey mieszkającą w Blackwood w stanie New Jersey, do której w pewien majowy wieczór zapukała przerażona nastolatka, córka sąsiadki. "18-letnia dziewczyna, wychudzona, brudna, z ogoloną głową, wyznała, że ​​przez rok była zamknięta w klatce dla psa i przykuta kajdankami do toalety, nie wolno jej było jeść z rodziną przy stole - dostawała jedzenie w wiadrze - i nie chodziła do szkoły, ale mogła wyprowadzać psy na zewnątrz. Powiedziała też, że jej ojczym czasem dopuszczał się molestowania. Dodała, że jej młodsza, 13-letnia siostra w tym samym czasie była traktowana przez rodzinę "jak księżniczka".

Nastolatka przetrwała piekło. "Jak jeniec wojenny"

Lacey nakarmiła ją, dała czyste ubrania, a słuchając kolejnych opowieści nastolatki wciąż liczyła, że może to jednak nieprawda. Nie miała racji, koszmar dziewczyny wkrótce się potwierdził. Jak informuje "NYT", prokuratorzy z hrabstwa Camden postawili łącznie ponad 30 zarzutów karnych przeciwko matce dziewczyny, Brendzie Spencer (38 l.) i ojczymowi, Branndonowi Mosleyowi (41 l.). Obojgu grozi dożywocie. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do tego, co spotkało 18-latkę i szczegółowo opisał sposób, w jaki para uwięziła ją w klatce dla psa, zakuła ją kajdankami, ogoliła jej głowę za karę. "Zapytany o oskarżenia o molestowanie seksualne, powiedział policji, że dużo pił". Matka dziewczyny zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom. Para pozostaje w areszcie.

Horror w USA! Matka i ojczym więzili nastolatkę w klatce dla psa

18-latka od szóstej klasy uczyła się w domu. Zdaniem prokuratorów jej opiekunowie chcieli w ten sposób ukryć ślady znęcania się nad dziewczyną. Śledczy częściowo obwiniają łagodne przepisy dotyczące edukacji domowej — New Jersey jest jednym z wielu stanów, w których panuje niewielki nadzór, gdy dziecko opuszcza tradycyjną szkołę. "To, co zrobili, jest wykraczające poza ohydę i jest to czyn, który byłby analogiczny do tego, co ktoś mógłby znieść jako jeniec wojenny – to prawdziwe tortury" – powiedziała Grace C. MacAulay, prokurator hrabstwa Camden. "Obawiam się, że takie przypadki będą się zdarzać częściej, ponieważ osoby stosujące przemoc zobaczą, jak łatwo jest ukryć te przestępstwa" - dodała.