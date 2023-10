Przyjechali na odszczurzanie, pod kołdrą znaleźli szkielet. Mężczyzna nie żył od 22 lat

Papież Franciszek ostro się wkurzył. Poszło o kasę. "Kościół to nie supermarket"

W tę historię wprost trudno uwierzyć. Lokalna firma zajmująca się odszczurzaniem została wezwana w okolice jednego z domów w irlandzkim Mallow. Pracownicy nie mogli się jednak dostać do środka, dom wyglądał na opuszczony, ale miał zaryglowane drzwi. Aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem wezwali więc urzędników. Pod ich nadzorem weszli do środka wyważając drzwi. I wtedy zaczął się koszmar.

Dom jak z horroru. W środku szkielet

Ich oczom od razu ukazała się sterta ulotek i korespondencji walająca się po podłodze w pobliżu otworu na listy. Postanowili szybko przeszukać dom, bo wydawało im się, że coś jest nie w porządku. Jeden z pracowników zauważył, że po lewej stronie znajdowała się sypialnia. "Wyszedłem do moich kolegów na ulicy i powiedziałem, że nie jestem na 100 procent pewien, ale wydaje mi się, że widziałem ciało na łóżku. Weszli za mną. Włączyliśmy lampę i potwierdziliśmy, że to prawdopodobnie zwłoki. Nie wiedziałem, kto mieszka w tym domu. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tu wchodził lub stąd wychodził. Wezwaliśmy policję" - cytuje go "Mirror".

Zwłoki pod kołdrą. Leżały 22 lata

Na miejscu zjawiła się między innymi funkcjonariuszka Siobhan Costello. "W sypialni na łóżku zaobserwowałam coś, co mogło być ciałem. Jednak gdy odkryłam kołdrę okazało się, że to szkielet. Wystawała tylko czaszka. "Sierżant Eileen Kelly z komisariatu Mallow Garda zeznała, że ​​przeszukała znalezione dokumenty, próbując zidentyfikować zmarłego. Znalazła m.in. kwity z gabinetu stomatologicznego, kartę pamiątkową z 1980 r., paragon z Tesco z 9 stycznia 2001 r., księgę na nazwisko Timothy O'Sullivan oraz wpisy do pamiętników z 9, 10 i 11 stycznia 2001 r. W jednym z pamiętników pan O'Sullivan zanotował, że był w Tesco po raz pierwszy" - czytamy.

Koszmar w Irlandii. Zwłoki leżały w domu 22 lata

Z dokumentacji opieki społecznej wynika, że ​​pan O'Sullivan otrzymywał zasiłek dla osób poszukujących pracy od 4 października 2000 r. do 23 stycznia 2001 r. Jego wniosek został automatycznie zamknięty z dniem 23 stycznia 2001 r., ponieważ nie odebrał trzech świadczeń z rzędu. Koroner stwierdził, że najprawdopodobniej pan O'Sullivan, urodzony w Cahirsiveen w hrabstwie Kerry w 1939 r., zmarł w tym domu pomiędzy 9 a 23 stycznia 2001 r. I przeleżał w łóżku 22 lata.

Family of man who lay dead inside Mallow house for 22 years call for review of derelict sites laws https://t.co/VbQChY22CO— Irish Examiner (@irishexaminer) October 26, 2023

