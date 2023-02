Putin dostał nową, zaawansowaną broń? "Iran przemycił ją do Rosji"

Putin dostał od Iranu zaawansowaną, śmiercionośną broń. "The Guardian": 18 dronów dalekiego zasięgu wybrał sobie jeszcze w listopadzie

Władimir Putin już od miesięcy korzysta z pomocy Iranu w wojnie na Ukrainie. Drony, które zakupił od Teheranu, są przez niego regularnie wykorzystywane, zwłaszcza do ataków na infrastrukturę krytyczną. Teheran przyznał tylko, że sprzedał Rosji drony przed wojną. Utrzymuje, że teraz nic jej nie wysyła. Ale to kompletna nieprawda - twierdzą dziennikarze "The Guardian" powołując się na irańskie źródła i ujawniają, że Iran dozbroił Rosję w kluczowy sposób. Do Rosji została przemycona zaawansowana, śmiercionośna broń - drony dalekiego zasięgu, które są precyzyjne i mogą przenosić nawet do siedemdziesięciu kilogramów bomb. Według "The Guardian" Putin dostał już co najmniej 18 dronów. Rosyjska delegacja miała powybierać je sobie jeszcze w listopadzie, kiedy to w Teheranie zaprezentowano jej aktualne irańskie technologie wojskowe.

Rosja kupiła sześć dronów Mohajer-6 oraz 12 dronów Shahed 191 i 129

Co dokładnie kupił Putin? Rosjanie wybrali sześć dronów Mohajer-6, które mają zasięg około 200 km i przenoszą po dwa pociski oraz 12 dronów Shahed 191 i 129. Poprzednio dostarczane do Rosji irańskie drony były typu kamikadze - po realizacji zadania eksplodowały. Te nowe wracają do bazy w nienaruszonym stanie. Mogą przenosić ładunki do 70 kg i pozostawać w powietrzu do 5 godzin. Drony zostały przemycone zarówno drogą morską, jak i powietrzną, na pokładzie irańskich samolotów.

