Wojna na Ukrainie rozszerza się na Iran? Atak na fabrykę dronów dostarczanych Rosji

Atak dronów na Iran. Uderzenie w zakłady produkujące drony wykorzystywane w wojnie na Ukrainie

"Wybuchowa noc w Iranie. Ostrzegałem was" - tak napisał na Twitterze doradca Zełenskiego Mychajło Podolak, odnosząc się do sobotniego ataku z powietrza na fabrykę broni w Iranie. W Isfahanie wytwarzane są między innymi drony, jakie Teheran dostarcza Władimirowi Putinowi. Rosja przy pomocy tego sprzętu atakuje infrastrukturę krytyczną i ludność cywilną w wojnie na Ukrainie. Nadal nikt nie przyznał się do ataku, nie jest też jasne, jakie są zniszczenia. Iran twierdzi, że doszło tylko do nieistotnego uszkodzenia dachu, media w Izraelu mówią jednak o "spektakularnym sukcesie". "Jeden z dronów został strącony przez obronę przeciwlotniczą, a dwa pozostałe wpadły w pułapki obronne i eksplodowały. Na szczęście ten nieudany atak nie spowodował ofiar śmiertelnych, jest tylko niewielkie uszkodzenia dachu warsztatu" - twierdzą władze w Teheranie. Co na to media izraelskie?

Kto zaatakował zakłady w Iranie? Media mówią o Izraelu, a nawet o USA

"The Jerusalem Post" uważa, że atak na fabrykę broni w Iranie był sukcesem. Sugeruje również, że to Mossad stoi za tym atakiem, ponieważ mało która światowa organizacja byłaby zdolna do tego rodzaju operacji. Z kolei portal "Israel National News" twierdzi, że atak w Iranie został przeprowadzony bezpośrednio przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych oraz innego kraju, ale nie Izrael. Atak na fabrykę w Iranie może mieć też związek z programem nuklearnym Teheranu.

The US and other nations have credited Mossad with destroying an Iranian weapons factory.#Mossad | #Iran | #Israel https://t.co/rR2g1pDOYe— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 30, 2023

Ukraine receives 6 ‘Shahed catchers’ that will land down Iranian drones before they can reach critical infrastructureThe systems include radars, jammers, artificial intelligence technologies, and Fortem DroneHunter F700 droneshttps://t.co/hmfEA3dKsG📽️by UNITED24 pic.twitter.com/yboddZppnq— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 27, 2023