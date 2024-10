"Koło fortuny": Nowa prowadząca zaskoczyła wyznaniem! Miało być lepiej. "Myliłam się"

"Koło fortuny": Nowi prowadzący w programie

"Koło fortuny" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów TVP. Od dawna przyciąga przed ekrany spore grono wiernych fanów. Początkowo po powrocie programu na antenę telewizji publicznej, jego gospodarzem był Rafał Brzozowski. W 2019 roku rola ta trafiła do Norbiego, Norberta Dudziuka. Razem z nim zadebiutowała również Izabella Krzan.

Wiosną tego roku okazało się, że ich przygoda z programem dobiegła końca. Rolę dotychczas pełnioną przez Norbiego, przejął aktor Błażej Stencel, który ma na swoim koncie występy m.in. w "Ojcu Mateuszu", "O mnie się nie martw" czy "W rytmie serca".

W nowych odcinkach u jego boku pojawiła się Agnieszka Dziekan, która wcześniej pracowała m.in. jako pogodynka w "Pytaniu na śniadanie". Praca w telewizji jest dla Dziekan spełnieniem marzeń. Prezenterka świetnie czuje się na wizji, doskonale odnajduje przed kamerami. Równie dobrze wypada, gdy pozuje do zdjęć na branżowych imprezach. Widać, że oko kamery zdecydowanie jest jej przychylne.

Agnieszka Dziekan: "Koło fortuny" miało pomóc jej pokonać kryzys

Jeszcze zanim nowi prowadzący pojawili się na wizji, spadła na nich ogromna krytyka. Fani duetu Norbi-Krzan nie mieli dla nich litości. Część widzów zapowiedziało nawet koniec oglądania programu. Obecnie sytuacja się już uspokoiła, a widzowie nie odeszli.

Agnieszka Dziekan udzieliła niedawno bardzo szczerego wywiadu. Opowiedziała w nim, że od pewnego czasu zmaga się m.in. z niepokojącymi spadkami nastroju. Okazuje się, że przez długi czas walczyła z depresją, co mocno odcisnęło się na jej psychice. W rozmowie z "Twoim Imperium" wyznała, że "Koło fortuny" miało być nowym etapem w jej życiu. Lepszym.

Myślałam, że nowa propozycja, pójście o krok dalej, czyli tzw. awans zmieni moje życie. Wyobrażałam sobie, że po odhaczeniu kolejnego celu będę już szczęśliwa, że brakuje mi jednego elementu, by układanka była kompletna. Myliłam się - stwierdziła prezenterka.

By móc poradzić sobie z problemami, musiała skorzystać z pomocy specjalistów. "To był punkt, który odmienił moje życie" - przyznała. Zrozumiała wtedy, że chociaż rodzina i przyjaciele ją wspierają, to tylko ona sama może się uleczyć. Podkreśliła przy tym, że nie wszystko złoto, co się świeci i życie nie wygląda tak, jak postrzegają je np. jej obserwujący.

Dzielę się tym, bo czytam komentarze w internecie, że jestem taka pozytywna i wszystko mi się udaje. Chcę, by ludzie znali drugą stronę medalu, o wiele mniej połyskującą od tej, którą widać w telewizji - podsumowała Dziekan.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

