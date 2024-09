"Koło Fortuny": Na prowadzących spadła fala krytyki. Następczyni Krzan komentuje

Kammel i Krzan znów w duecie. Były gwiazdor TVP dołącza do zespołu Kanału Zero

"Koło Fortuny": To oni zastąpią Norbiego i Izabellę Krzan

"Koło fortuny" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów TVP. Od dawna przyciąga przed ekrany spore grono wiernych fanów. Początkowo po powrocie programu na antenę telewizji publicznej, jego gospodarzem był Rafał Brzozowski. W 2019 roku rola ta trafiła do Norbiego, Norberta Dudziuka. Razem z nim zadebiutowała również Izabella Krzan.

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że jesienią nie pojawią się już w programie. Rolę prowadzącego przejmie aktor Błażej Stencel, który ma na swoim koncie występy m.in. w "Ojcu Mateuszu", "O mnie się nie martw" czy "W rytmie serca". Z kolei zamiast Krzan zobaczymy Agnieszkę Dziekan, która wcześniej pracowała m.in. jako pogodynka w "Pytaniu na śniadanie".

W sieci już pojawiły się zdjęcia, do których roześmiana dwójka pozowała na planie "Koła fortuny". Niestety, odbiór części widzów nie jest zbyt pozytywny. Pojawiło się bardzo dużo komentarzy zawiedzionych widzów, którzy ogłosili koniec oglądania show.

"Koło Fortuny": Nowi prowadzący apelują

Błażej Stencel twierdzi w wywiadach, że ma świadomość, iż zmiany w tak kultowym programie jak „Koło fortuny” muszą wywoływać mieszane uczucia. Niedawno zaapelował do widzów: "Dajcie nam szansę, bo jeszcze nie było emisji żadnego odcinka, a wy już mówicie, że jesteśmy źli. Może wcale tacy nie jesteśmy". Stencel przekonuje również, że w „Kole fortuny” to najważniejsza jest gra. Prezenter ma nadzieję, że widzowie programu będą po prostu dobrze sią bawić.

Do negatywnego odbioru fanów programu oraz porównań do poprzednich prowadzących odniosła się również Agnieszka Dziekan. "Biorę to na klatę, że tak będzie, bo to jest bardzo naturalne, choć jak tak filozoficznie się zastanawiam, to nie wiem, dlaczego ludzie maja taką potrzebę porównywania. Przecież jesteśmy zupełnie dwiema innymi osobami, dwiema innymi kobietami" - mówiła w Plejadzie.

Zdradziła również, jakie ma relacje z Izabellą Krzan. Okazuje się, że była gwiazda programu brała udział w poszukiwaniach swojej następczyni. "Notabene z Izą bardzo blisko się trzymam. Była w procesie przygotowania do 'Koła Fortuny' i była w moim procesie castingowym. Ja trzymam za nią kciuki, ona za mnie" - stwierdziła Dziekan.

Nowi prowadzący show "Koło fortuny" TVP - Agnieszka Dziekan i Błażej Stencel