Anita Sokołowska wróciła na plan Przyjaciółek! Co to za cud, skoro jej bohaterka nie żyje?

Telewizja Polska nie oszczędza swoich widzów. Ci, którzy przywykli do określonego składu jurorskiego w "The Voice Senior" czy "The Voice of Poland", muszą liczyć się ze sporymi zmianami. Te czekają też na fanów show "Jaka to melodia?" czy "Koło fortuny". Już wiadomo, że ostatni z programów doczekał się nowej pary prowadzących. Gospodarzem będzie Błażej Stencel, wyłoniony w ogólnopolskiej rekrutacji, a partnerować mu będzie Agnieszka Dziekan.

Jasnowłosą dziennikarkę na pewno kojarzą ci, którzy z uwagą śledzą "Pytanie na śniadanie". Bo właśnie w telewizji śniadaniowej TVP można było oglądać ją do tej pory. Stencel zastąpi Norbiego, a Dziekan koleżankę ze śniadaniówki Izebellę Krzan.

W sieci już pojawiły się zdjęcia, do których roześmiana dwójka pozowała na planie "Koła fortuny". Widzowie przyjmą ich z otwartymi ramionami? Choć show w nowej odsłonie startuje dopiero 2 września, już pojawiły się pierwsze komentarze. Czy pogodynka i zwycięzca konkursu Telewizji Polskiej na prezentera dadzą radę? Internauci wiedzą swoje.

Nowi prowadzący "Jaka to melodia". W sieci burza

Informacja o wymianie gospodarzy teleturnieju trafiła na facebookowy profil TVP. "Poznajcie nowych prowadzących 'Koło fortuny' TVP. Agnieszka Dziekan, Błażej Stencel i ich promienne uśmiechy powitają was już 2 września w premierowych odcinkach programu. Agnieszkę znacie już doskonale! To dziennikarka i prezenterka pogody 'Pytanie na śniadanie' Błażej Stencel to aktor i laureat projektu rekrutacyjnego TVP 'Włącz się! Zmieniajmy się razem'" - można było przeczytać w sieci. Internauci natychmiast się uruchomili.

Zobacz także: Pamiętacie ją z "Rolnik szuka żony". Ale przemiana! Całkiem się zmieniła

Internauci mówią wprost o "Kole fortuny": "Nie będę oglądać"

Pojawiło się bardzo dużo komentarzy zawiedzionych widzów, którzy ogłosili koniec oglądania show.

"I po co te zmiany Iza i Norbi są wspaniali", "To samo co z 'Va banque', nowego prowadzącego nie trawię, nawet nie umiem skupić się na odcinku, więc przestałam oglądać", "A komu to podpadła pani Iza? Piękna, mądra, utalentowana i, jak na swoją popularność i sympatię widzów, bardzo skromna. Sami pracujecie na swoją opinię, ale co tam... nie za wasze. Pracodawca, który pozbywa się dobrych pracowników, nie powinien decydować o niczym","Koniec oglądania", "Nie będę oglądał", "Nie liczą się z widzami, wszędzie mieszają politykę, a miało być tak pięknie. Niech nowa władza TVP sama ogląda swoją telewizję!!!", "Komu te zmiany potrzebne", "Ja tam bardzo lubię aktualnych" - czytamy w sieci.

Wiele z tych komentarzy zdobyło duże uznanie innych internautów, którzy szczodrze rozdawali emotki uniesionych kciuków i serduszek.

Zobacz także: Agnieszka Perepeczko wie, jak się odmłodzić. Ma 82 lata, a na ile wygląda?

Kogo zmiany w TVP cieszą?

Byli jednak i tacy widzowie, których wieści ucieszyły: "Super, bo ten Norbi był już wkurzający", "Jak dobrze, że jest zmiana Norbiego, już nie mogłam słuchać tej jego gadaniny, skupić się nawet nie można było, Iza była w porządku", "Z Norbim oglądało się średnio, za dużo gadaniny, a teraz już w ogóle nie to towarzystwo", "Ja tam się bardzo cieszę ze zmiany prowadzącego. Obserwuję Blażeja na Instagramie, wydaje się być bardzo pozytywnym i dobrym człowiekiem. Trzymam kciuki!", "I bardzo dobrze, chętnie zobaczę nowe twarze w Telewizji Polskiej! Jedynie pani Krzan będzie brakować, ale z tego co wiem, daje radę w internetowych mediach".

Sądzicie, że TVP spodziewała się nieco innych komentarzy?

Zobacz także: To ona zastąpi Izabellę Krzan w "Kole fortuny" TVP. Jest potwierdzenie!

Zobacz więcej zdjęć. To oni poprowadzą "Koło fortuny" TVP zamiast Krzan i Norbiego! Są ujęcia z planu

Basia Kurdej-Szatan nie mogła sobie tego odmówić! Tak pojawiła się w TVP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.