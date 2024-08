Putin grozi bronią nuklearną, jest reakcja Niemiec. "Nie damy się zastraszyć"

Władimir Putin zareagował na zapowiedzi umieszczenia przez USA pocisków dalekiego zasięgu w Niemczech. Jest odpowiedź Berlina

Czy Putin może użyć broni nuklearnej? Prezydent Rosji i inni rosyjscy politycy wielokrotnie straszyli bombą atomową, mówiąc na przykład o "użyciu wszelkich dostępnych środków" w razie zagrożenia istnienia Rosji. Parę dni temu Władimir Putin ponownie pogroził bronią nuklearną krajom Zachodu. Ostrzegł, że jeśli Stany Zjednoczone zgodnie z zapowiedzią rozmieszczą rakiety dalekiego zasięgu w Niemczech od 2026 roku, to Rosja rozmieści podobne rakiety w odległości potrzebnej do uderzenia Zachodu. Powtórzył też wcześniejsze ostrzeżenie, mówiąc, że Rosja może wznowić produkcję rakiet średniego i krótszego zasięgu zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych oraz rozważyć, gdzie je może rozmieścić.

„Podejmiemy analogiczne środki, biorąc pod uwagę działania Stanów Zjednoczonych, ich satelitów w Europie i innych regionach świata"

Władimir Putin wypowiedział swoje słowa w przemówieniu skierowanym do marynarzy z Rosji, Chin, Algierii i Indii z okazji obchodów Dnia Marynarki Wojennej Rosji odbywających się w Sankt Petersburgu. Rosyjski prezydent ostrzegał Stany Zjednoczone, że mogą wywołać kryzys rakietowy jak w czasach zimnej wojny. Słowa Putina były reakcją na deklarację USA, które ogłosiły, że rozpoczną rozmieszczanie rakiet dalekiego zasięgu w Niemczech w 2026 roku, aby zademonstrować swoje zaangażowanie w NATO. „Czas lotu do celów na naszym terytorium takich pocisków, które w przyszłości mogą być wyposażone w głowice nuklearne, wyniesie około 10 minut” — powiedział Putin. „Podejmiemy analogiczne środki, biorąc pod uwagę działania Stanów Zjednoczonych, ich satelitów w Europie i innych regionach świata. Ta sytuacja przypomina wydarzenia z zimnej wojny związane z rozmieszczeniem amerykańskich rakiet Pershing średniego zasięgu w Europie” - mówił dyktator. Co na to Niemcy? Jest odpowiedź rządu w Berlinie.

Rzeczniczka rządu Niemiec: "I żeby było jasne, nie damy się zastraszyć takimi wypowiedziami"

"Przyjmujemy to do wiadomości" - powiedziała zastępczyni rzecznika rzędu federalnego Niemiec Christiane Hoffmann. "Musimy na to zareagować dla bezpieczeństwa nas wszystkich w Europie" - mówiła, odnosząc się do tego, że zbrojenia nuklearne Rosja prowadzi nie od dziś. "I żeby było jasne, nie damy się zastraszyć takimi wypowiedziami" - dodała rzeczniczka. Jak podkreśliła, rozmieszczenie rakiet dalekiego zasięgu w Niemczech przez USA ma "wyłącznie charakter odstraszający".

Sonda Czy Rosja użyje broni nuklearnej? Tak Nie Nie mam zdania

Germany said it had "taken note" of comments over the weekend from Putin, saying Russia might take countermeasures if the US deployed more longer-range missiles in Germany as planned. https://t.co/1WZmtiQThy— DW News (@dwnews) July 30, 2024

Quiz geograficzny dla mądrych. Czy rozpoznasz kraje odwrócone do góry nogami? Sprawdź! Pytanie 1 z 12 Kontury, którego państwa zostały odwrócone do góry nogami? SZWECJA PORTUGALIA NORWEGIA LUKSEMBURG Dalej