Putin mógłby nawet jutro zaatakować NATO?! Szokujące słowa generała

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-11-07 11:58

Niemiecki generał ostrzega i alarmuje! Ujawnia, że Rosja zamierza podwoić do 2030 r. zapasy pocisków rakietowych i amunicji, w tym artyleryjskiej, w porównaniu z poziomami z 2022 r. I mówi: "Kreml mógłby rozpocząć niewielki atak na terytorium NATO nawet jutro".

  • Niemiecki generał Alexander Sollfrank ostrzega przed potencjalnym, niewielkim atakiem Rosji na terytorium NATO.
  • Według Sollfranka, Rosja mogłaby przeprowadzić regionalny atak nawet jutro, ale nie ma na to aktualnych dowodów.
  • Generał prognozuje, że do 2029 roku Rosja może być zdolna do ataku na pełną skalę, jeśli utrzyma obecne tempo zbrojeń.
  • Dowiedz się, od czego zależy decyzja Putina o ataku i co to oznacza dla bezpieczeństwa Europy!

Niemiecki generał Alexander Sollfrank, stojący na czele Dowództwa Operacyjnego Bundeswehry straszy nie na żarty! W rozmowie z Reutersem powiedział, że jego zdaniem, "patrząc na obecne możliwości i siłę bojową Rosji, Kreml mógłby rozpocząć niewielki atak na terytorium NATO nawet jutro". Doprecyzował, że byłby to atak mały, szybki, "ograniczony do skali regionalnej. Nic dużego, gdyż Rosja jest za mocno zaangażowana w Ukrainie, by pozwolić sobie na coś więcej" - uważa. Zaznaczył jednocześnie, że nie ma doniesień o tym, by obecnie Putin planował jakiś atak na państwa NATO.

W 2029 roku możliwy rosyjski atak na pełną skalę?

Generał zauważa jednak, że tempo zbrojenia się Rosji jest duże i jeśli zostanie utrzymane, to Rosja może być do 2029 r. zdolna do przeprowadzenia ataku przeciwko NATO na pełną skalę. "Do 2030 r. Rosja zamierza podwoić swoje zapasy pocisków rakietowych i amunicji, w tym artyleryjskiej, w porównaniu z poziomami z 2022 r.".

Fatalne wieści dla NATO. Generał ostrzega

Sollfrank mówi o tym, od czego zależałaby decyzja Putina o ataku na kraje NATO. "Od trzech czynników - potencjału militarnego Rosji, doświadczenia bojowego rosyjskiej armii oraz przywództwa politycznego na Kremlu. Te trzy czynniki prowadzą mnie do wniosku, że atak Rosji mieści się w granicach możliwości. To, czy do niego dojdzie, zależy w dużej mierze od naszego własnego zachowania".

Kijów odcięty od prądu, wybuchy i pożary. Wielki atak Putina
24 zdjęcia
PROF. WIELOMSKI WYŚMIEWA SIKORSKIEGO. "CHCĄ ZESTRZELIĆ PUTINA?"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
ROSJA
NATO
WOJNA NA UKRAINIE