Putin nagle zaczął mówić o życiu prywatnym! Wymsknęła mu się tajemnica?

Władimir Putin potwierdził, że ma małe dzieci? W studiu telewizyjnym wymsknęło mu się tajemnicze zdanie. Teraz wszyscy znów mówią o Alinie Kabajewej

Władimir Putin co roku zasiada pod koniec roku w studiu telewizyjnym, by wziąć udział w propagandowej "sesji pytań i odpowiedzi". "Przypadkowi Rosjanie" dzwonią do studia telewizyjnego, a prezydent im odpowiada. Oczywiście trudno przypuszczać, by pozostawiono tam coś prawdziwemu przypadkowi, zwłaszcza wobec wojny na Ukrainie. Ale tym razem trudno oprzeć się wrażeniu, że Putina trochę poniosło, bo o swoim życiu osobistym nie mówi niemal nigdy. Choć bywały wyjątki - w 2014 roku właśnie w telewizji powiedział: "Kocham i jestem kochany", a był wtedy tuż po rozwodzie. To wywołało falę spekulacji i sprawiło, że przypomniano wcześniejsze doniesienia o rzekomym romansie Putina z eks gimnastyczką Aliną Kabajewą. Teraz dyktator ponownie pozwolił sobie na osobiste uwagi. Mówiąc o filmach patriotycznych, powiedział: „Nasze historyczne baśnie i opowieści epickie są wskrzeszane. Ja sam czasami oglądam je z przyjemnością z moimi maluchami". Na pewno nie miał na myśli dorosłych córek. Potwierdził, że ma małe dzieci?

Alina Kabajewa nazywana jest "kochanką Putina". Dlaczego?

Alina Kabajewa była łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według Aleksieja Nawalnego (zmarłego w lutym 2024 roku w kolonii karnej) szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. Rozmaite źródła podawały, że para doczekała się potomstwa. "Page Six" pisał o czworgu, "Sonntagszeitung" o dwóch synach, General SVR o trójce dzieci. Dossier w tym roku donosił o dwóch chłopcach: "Synowie Władimira Putina i Aliny Kabajewej, Iwan Putin i Władimir Putin (junior) odizolowani są w rezydencjach, podróżują jachtami i odrzutowcami biznesowymi. Pilnują ich funkcjonariusze FSO, a obok nich przez całą dobę stoją nianie, wychowawcy i profesjonalni trenerzy. Bracia rzadko komunikują się z rówieśnikami i rzadko widują rodziców, ale doceniają te nieliczne minuty, które udaje im się spędzić z ojcem. Centrum Dossier opowiada, jak wygląda życie najbardziej tajemniczych dzieci w Rosji". Iwan ma podobno 9 lat, a Władimir 5. Oficjalnego potwierdzenia związku rosyjskiego prezydenta z eks gimnastyczką olimpijską nigdy nie było.

The Russian leader is alleged to have two secret sons with a former Olympic gymnast.https://t.co/L400r6bPH6— The Daily Beast (@thedailybeast) December 19, 2024

