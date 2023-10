Putin nie żyje? Plotki obiegają świat. Co z Aliną Kabajewą?

Najgorsze stylizacje Kate Middleton. Zbyt kuse sukienki, fatalne kroje i wszechobecne cekiny to nie wszystko [ZDJĘCIA]

Plotki o śmierci Putina obiegają świat. Władimir Putin nie żyje? General SVR pisze, co teraz dzieje się z Aliną Kabajewą i dziećmi Putina

Putin nie żyje, a jego śmierć jest utrzymywana w ścisłej tajemnicy przed światem - taka plotka obiegła parę dni temu media społecznościowe. Za jej pojawienie się i rozpowszechnienie odpowiada coraz bardziej znany, ale i uznawany często za niewiarygodny profil na Twitterze i Telegramie, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb. Oficjalnie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wszystkiemu zaprzeczył. Rzekomą śmierć Putina potwierdził za to opozycyjny rosyjski politolog Walerij Sołowiej. Według niego oraz General SVR dyktator opuścił ziemski padół 26 października o 20:42 w swojej rezydencji w Wałdaju. Według tych doniesień śmierć Putina wiąże się z zamachem stanu w Rosji, ponieważ osoby będące teraz na szczytach władzy z Nikołajem Patruszewem na czele ukrywają prawdę i używają w tym celu sobowtóra Putina. A co piszą o Alinie Kabajewej i dzieciach Putina? Co z nimi?

"Konkubentka Putina Alina Kabajewa z dziećmi znajduje się pod kontrolą osób z prezydenckiej służby bezpieczeństwa"

Podobno losy Kabajewej nadaj się ważą, pozostaje ona zakładnikiem osób będących u steru na Kremlu. Z kolei dorosłe córki Putina mają zdobyć intratne stanowiska. "Zakładnikami sytuacji okazała się część rodziny zmarłego prezydenta. Obecne kierownictwo Rosji decyduje właśnie o ich losie. Konkubentka Putina Alina Kabajewa z dziećmi znajduje się pod kontrolą osób z prezydenckiej służby bezpieczeństwa, które obecnie podlegają Patruszewowi. Z córkami prezydenta udaje się osiągnąć pewne kompromisy. Gotowi są poprzeć mit żywego Putina, ale jednocześnie stawiają szereg warunków, które zostały zaakceptowane. Maria Woroncowa zostanie ministrem zdrowia w przyszłym rządzie, a Katerina Tichonowa zastąpi Dmitrija Miedwiediewa w Radzie Bezpieczeństwa".

Alina Kabajewa nazywana jest "kochanką Putina". Dlaczego?

Alina Kabajewa jest łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 4 i 8 lat.

Coup in #Russia. #Patrushev's Reign. #Israel Operation in #GazaA coup d'etat occurred in #Russia. On Thursday, October 26, at 20.42 (Moscow time), Moscow President Vladimir #Putin died. Putin’s body is still in the freezer in the president’s residence in Valdai. The medical… pic.twitter.com/orpvOBKE5i— generalsvr_en (@generalsvr_en) October 30, 2023