Putin oskarża Zachód o udział w ataku na rurociąg w Rosji. "Ukraina otrzymuje bardzo precyzyjne dane na temat celów wyłącznie od swoich zachodnich sojuszników"

Władimir Putin powiedział, że jego zdaniem zachodni sojusznicy Ukrainy mogli brać w jakiś sposób udział w nocnym ataku ukraińskich dronów na stację pompującą należącą do Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC). "Ataki tego rodzaju są niemożliwe bez rozpoznania z kosmosu. Ukraina otrzymuje bardzo precyzyjne dane na temat celów wyłącznie od swoich zachodnich sojuszników. Uderzenie na taki obiekt... miałby wpływ na światowe rynki energii. Przede wszystkim dlatego, że niestety nie da się szybko odbudować tego obiektu, ponieważ jest tam obecny sprzęt zachodni, a sprzęt zachodni został uszkodzony" - uważa rosyjski prezydent, cytowany przez Reutersa. Warto przypomnieć, że nie był to pierwszy ani drugi raz, kiedy Rosja oskarża Zachód o bezpośredni udział w działaniach wojennych. W 2024 roku Kreml w podobny sposób mówił o ataku sił ukraińskich na okupowany Krym. „Waszyngton prowadzi wojnę hybrydową przeciw Rosji i stał się w istocie stroną konfliktu”. Atak na Krym „nie pozostanie bez kary (...) nastąpią kroki odwetowe” - ogłosił wtedy rosyjski MSZ. Teraz jednak w wypowiedziach cytowanych przez TASS jest mowa konkretnie o Europie. „Jeśli spojrzeć czysto formalnie, wygląda to na pewne działania skoordynowane. Jednak nie chcę w to wierzyć. Myślę, że to przypadek. Europejczycy po prostu [idą] swoją drogą i nie zwracają uwagi na to, co się dzieje. Niemniej jednak formalnie, jeśli spojrzymy na rozwój wydarzeń, wygląda to na pewną koordynację” – taką wypowiedź cytuje rosyjska agencja.

Putin powiedział też, ze rosyjskie wojska wkroczyły na Ukrainę od obwodu kurskiego

Według Putina zaatakowany obiekt był nie czysto rosyjski, a międzynarodowy. "To miejsce nie miało i do tej pory nie ma środków obrony powietrznej, rosyjskich systemów obrony powietrznej. Jasne jest, dlaczego, założyliśmy, że nie może być celem ataku. To, ściśle rzecz biorąc, nie jest obiekt rosyjski, to jest międzynarodowy obiekt infrastruktury energetycznej" - mówił Putin, cytowany przez TASS. Dodał również, że rosyjskie wojska wkroczyły na teren Ukrainy od strony obwodu kurskiego. To pierwszy atak sił rosyjskich od tej strony od czasu wiosny 2022 roku. Wojska "posuwają się naprzód wzdłuż całej linii styczności" - ogłosił Putin.

