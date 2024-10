Putin pyta duchy i szamanów o broń nuklearną! "Prosił o pozwolenie"

13-latka dźgała scyzorykiem nauczycielki i uczniów! "To sposób na zostanie celebrytką"

Donald Trump nie gryzł się w język! "Może to oni chcieli mnie zabić"

Nietoperz zabił dziecko! "Wleciał do pokoju przez okno"

Co tam się dzieje?!

Władimir Putin pojechał do Mongolii i spotkał się z szamanami. Chciał uzyskać zgodę sił nadprzyrodzonych na użycie broni nuklearnej?

Władimir Putin potajemnie radzi się wróżbitów, szamanów i jasnowidzów - takie pogłoski krążą po świecie od dawna. Przykładowo Oleg Kaszyn, rosyjski dziennikarz i pisarz twierdzi, że to właśnie rozmaici profeci (z ktorych niektórzy pracowali dla KGB) wmówili Putinowi, że musi rozpętać wojnę, bo inaczej marny jego i Rosji los. Podobno nie brakowało czarowników, którzy oferowali dyktatorowi m.in. wywar z poroży jelenia, który miał dodać mu wigoru, a Putin był tym wszystkim szczerze zainteresowany. I podobno wcale mu to nie minęło. Założyciel zakazanego kanału opozycyjnego TV Dożd Michaił Zygar twierdził, że Putin nadal radzi się sił nadprzyrodzonych w kwestiach wojennych. Nawiasem mówiąc, z tego wynika, że chyba jakiś współczesny James Bond powinien stworzyć sobie legendę szamana, zwrócić na siebie uwagę Putina, po czym zacząć nim manipulować. W każdym razie do ostatniego kontaktu Putina ze zjawami miało dojść miesiąc temu podczas oficjalnej wizyty rosyjskiego prezydenta w Mongolii.

„Oprócz otrzymania błogosławieństwa w sprawie użycia broni jądrowej Putin interesował się również kwestią własnej długowieczności, a także reinkarnacji"

Podobno Władimir Putin rozpytywał mongolskie duchy o to, czy aby nie rozgniewałyby się, gdyby użył broni nuklearnej. Czy duchy stanęły na wysokości zadania i wybiły to dyktatorowi z głowy? Niestety, tego już nie wiadomo. Rosyjscy opozycjoniści dowiedzieli się jedynie, że Putin "konsultował się z szamanami przed użyciem broni nuklearnej" i starał się uzyskać błogosławieństwo mongolskich tajemnych sił. „Mongolia i Tuwa są uważane za ojczyznę najpotężniejszych szamanów na świecie" - przekonuje Zygar w "Der Spiegel". Podobno duchy przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę w 2022 roku obiecały Putinowi militarny triumf. Z kolei Abbas Galiamow, politolog i były twórca mów Putina, tak pisze na Telegramie: „Oprócz otrzymania błogosławieństwa w sprawie użycia broni jądrowej Putin interesował się również kwestią własnej długowieczności, a także reinkarnacji. Mówiono, że był bardzo zadowolony ze spotkań i wykonywanych rytuałów”.

Sonda Wierzysz w duchy? Tak Nie Sam nie wiem

🛬 President of Russia Vladimir #Putin arrives in Mongolia on an official visit.📍 Ulaanbaatar, September 2, 2024#RussiaMongolia 🇷🇺🇲🇳 pic.twitter.com/5S3fDnswN9— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 2, 2024

Putin 'talks to shamans and mystics' about unleashing nukes that could start WW3https://t.co/oWiIcs3nj1 pic.twitter.com/CL8fLoRApU— Daily Star (@dailystar) October 5, 2024

QUIZ. Straszny quiz o zjawiskach paranormalnych! Duchy i UFO to tylko początek. Odważysz się? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się Trójkąt Bermudzki? Na Atlantyku Na Pacyfiku Na Bałtyku Dalej