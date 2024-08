Szaman przepowiedział pandemię, teraz mówi o Putinie. "On nie pochodzi z Ziemi"

To naprawdę ona!

Książę Harry może wrócić do rodziny królewskiej?! "Podpowiedź duchownych"

"Biały Dom naciskał, by cenzurować wpisy o pandemii". Mark Zuckerberg wyznaje

Tajemniczy syberyjski szaman siedzi w szpitalu psychiatrycznym, bo chciał egzorcyzmować Putina. Aleksander Gabyszew przewidział pandemię?

Kilka lat temu niejaki Aleksander Gabyszew z Jakucka na Syberii obwołał się szamanem i zdołał zyskać medialną międzynarodową sławę. A wszystko dlatego, że poważył się na krytykowanie Władimira Putina - i to w wyjątkowo malowniczy sposób. W 2018 roku zaczął pod okiem kamer maszerować z kosturem, namiotami i orszakiem na Moskwę. Przeszedł aż trzy tysiące kilometrów, gdy został aresztowany przez rosyjskie służby. W 2020 i 2021 roku sytuacja się powtarzała. Gabyszew wypuszczany z oddziałów psychiatrycznych rozgłaszał, że pójdzie na Moskwę i wyegzorcyzmuje Putina. A jego słowa były traktowane przez Kreml z nieproporcjonalną powagą, na co zwracał uwagę Aleksiej Nawalny. W końcu w 2021 roku Gabyszew został oskarżony o rzekomą napaść na policjanta i osadzony na ściśle strzeżonym, ciężkim oddziale psychiatrycznym, gdzie przebywa do dziś. Jego historia raz na jakiś czas wraca w światowych mediach, a niedawno powstał o nim film dokumentalny.

"Kiedy nadszedł rok 2020, szaman wciąż powtarzał: "Ludzie, nastały nowe czasy, wszystko będzie odmienione"

Rosyjska reżyserka Beata Bubenets nakręciła "powieść Szamana" i zaprezentowała dokument podczas festiwalu filmowego w Pradze w 2024 roku. Przypomniała, co mówił szaman o Putinie, ale i... pandemii koronawirusa. "Kiedy nadszedł rok 2020, szaman wciąż powtarzał: "Ludzie, nastały nowe czasy, wszystko będzie odmienione, w tym roku zmieni się światopogląd wszystkich ludzi na Ziemi". A w 2020 roku wybuchła pandemia, znaleźliśmy się w innej rzeczywistości. Jego słowa okazały się prorocze" — powiedziała Beata Bubenets. "Bóg powiedział mi, że Putin jest demonem. Natura go nie lubi. Tam, gdzie jest Putin, zawsze są katastrofy, terror i wojny. On nie jest z Ziemi" - wieszczył Gabyszew. Czyżby Putin naprawdę wystraszył się jego egzorcyzmów? A może raczej potencjalnego wpływu popularnego szamana na nastroje w głębi kraju, na dalekiej Syberii.

Sonda Czy pokój na Ukrainie jest możliwy? Tak Nie Nie mam zdania

Alexander Gabyshev, a self-styled shaman from Yakutia who recently announced a horseback crusade to expel president Putin was detained and placed into psychiatric clinic, his lawyer Olga Timofeeva said. Several policemen were pictured by his house earlier today pic.twitter.com/ZXWjZcMXYS— The Siberian Times (@siberian_times) January 27, 2021

Alexander Gabyshev, 51, known as ‘Putin’s shaman’ for his attempt to walk 8,222km to topple Vladimir Putin released from psychiatric hospital in Yakutsk. He was there for 2,5 months. Decision to carry a 2nd psychiatric examination was made due to pressure from media & public pic.twitter.com/3Oi7l5qiXQ— The Siberian Times (@siberian_times) July 22, 2020

QUIZ. Czy masz zdolności paranormalne? Magiczny quiz odsłoni prawdę Pytanie 1 z 10 Czasami po prostu coś sprawia, że bezgranicznie ufam obcej osobie lub uciekam od niej jak najdalej Tak, często mam irracjonalne myśli o ledwo znanych osobach Czasem mam taką intuicję, ale nie zawsze jej słucham Nie, najpierw trzeba kogoś poznać, by móc go ocenić Dalej