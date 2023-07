i Autor: shutterstock, AP

Wojna na Ukrainie

Putin rozkazał kobietom rodzić dzieci! Jest polecenie z ministerstwa

Rosyjskie władze gromią kobiety, które nie skupiają się na rodzeniu dzieci! Nie ma lekko - dwójka to za mało, ideałem jest co najmniej trójka, w dodatku do płodzenia potomstwa trzeba zabrać się jak najwcześniej. Takie rozkazy padły z ust ministra zdrowia Rosji w parlamencie. Michaił Muraszko podkreślił, że nacisk na rodzenie powinien odbywać się już w szkołach...