Putin składa ofertę Trumpowi! "Jestem gotowy, jeśli USA nie podejmą kroków"

Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował przedłużenie kluczowego traktatu o kontroli zbrojeń New START.

Propozycja dotyczy rocznego przedłużenia paktu ograniczającego broń jądrową, pod warunkiem wzajemności ze strony USA.

Inicjatywa Putina ma na celu ożywienie dialogu z Waszyngtonem w obliczu zbliżającego się terminu wygaśnięcia traktatu.

Putin ma propozycję dla Trumpa

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w poniedziałek, 22 września, że jest gotów przedłużyć o rok ostatni traktat o kontroli zbrojeń między Waszyngtonem a Moskwą, który ogranicza liczbę broni jądrowej, jaką dysponują obie strony, jeśli "prezydent USA Donald Trump pójdzie tą samą drogą". Nowy traktat o redukcji zbrojeń strategicznych, czyli New START, który ogranicza liczbę strategicznych głowic jądrowych, jakie Stany Zjednoczone i Rosja mogą rozmieścić, a także liczbę rakiet i bombowców służących do ich przenoszenia, wygasa 5 lutego 2026 r. - przypomina agencja Reutera.

Putin "jest gotów". Stawia warunki

Zostało więc zaledwie pięć miesięcy, a różnice zdań na temat wojny na Ukrainie sprawiły, że Rosja i Stany Zjednoczone nawet nie rozpoczęły rozmów na temat jego odnowienia lub nowelizacji - zaznacza agencja. Putin więc przejął inicjatywę i na ostatnim spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Rosji, że jest gotów przedłużyć o rok obowiązywanie Nowego Układu START w interesie globalnego nierozprzestrzeniania broni nuklearnej oraz "by pomóc w ożywieniu dialogu z Waszyngtonem na temat następcy traktatu". Ale tylko wtedy, gdy USA zrobi to samo. "Rosja jest gotowa nadal przestrzegać centralnych limitów liczbowych określonych w nowym układzie START przez rok po 5 lutego 2026 r." - powiedział Putin.

"Uważamy, że ten środek będzie wykonalny tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone podejmą podobne działania i nie podejmą kroków, które podważą lub naruszą istniejącą równowagę zdolności odstraszania" - dodał, cytowany przez Reutersa.