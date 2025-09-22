Putin składa ofertę Trumpowi! "Jestem gotowy, jeśli USA nie podejmą kroków"

Joanna Drzycimska
2025-09-22 14:56

Z OSTATNIEJ CHWILI! Władimir Putin ma propozycję dla prezydenta USA, Donalda Trumpa. W poniedziałek, 22 września, poinformował, że jest gotów przedłużyć o rok ostatni traktat o kontroli zbrojeń między Waszyngtonem a Moskwą, który ogranicza liczbę broni jądrowej, jaką dysponują obie strony, jeśli "prezydent USA Donald Trump pójdzie tą samą drogą" - donosi agencja Reutera.

  • Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował przedłużenie kluczowego traktatu o kontroli zbrojeń New START.
  • Propozycja dotyczy rocznego przedłużenia paktu ograniczającego broń jądrową, pod warunkiem wzajemności ze strony USA.
  • Inicjatywa Putina ma na celu ożywienie dialogu z Waszyngtonem w obliczu zbliżającego się terminu wygaśnięcia traktatu.

Putin ma propozycję dla Trumpa

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w poniedziałek, 22 września, że jest gotów przedłużyć o rok ostatni traktat o kontroli zbrojeń między Waszyngtonem a Moskwą, który ogranicza liczbę broni jądrowej, jaką dysponują obie strony, jeśli "prezydent USA Donald Trump pójdzie tą samą drogą". Nowy traktat o redukcji zbrojeń strategicznych, czyli New START, który ogranicza liczbę strategicznych głowic jądrowych, jakie Stany Zjednoczone i Rosja mogą rozmieścić, a także liczbę rakiet i bombowców służących do ich przenoszenia, wygasa 5 lutego 2026 r. - przypomina agencja Reutera. 

Putin "jest gotów". Stawia warunki

Zostało więc zaledwie pięć miesięcy, a różnice zdań na temat wojny na Ukrainie sprawiły, że Rosja i Stany Zjednoczone nawet nie rozpoczęły rozmów na temat jego odnowienia lub nowelizacji - zaznacza agencja. Putin więc przejął inicjatywę i na ostatnim spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Rosji, że jest gotów przedłużyć o rok obowiązywanie Nowego Układu START w interesie globalnego nierozprzestrzeniania broni nuklearnej oraz "by pomóc w ożywieniu dialogu z Waszyngtonem na temat następcy traktatu". Ale tylko wtedy, gdy USA zrobi to samo. "Rosja jest gotowa nadal przestrzegać centralnych limitów liczbowych określonych w nowym układzie START przez rok po 5 lutego 2026 r." - powiedział Putin. 

"Uważamy, że ten środek będzie wykonalny tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone podejmą podobne działania i nie podejmą kroków, które podważą lub naruszą istniejącą równowagę zdolności odstraszania" - dodał, cytowany przez Reutersa. 

