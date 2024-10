Putin szykuje tajne tunele. Ujawniono plany Rosji

Al Pacino umarł i wrócił do żywych! To, co zobaczył w zaświatach, przeraża

Rosjanie chowają się w specjalnych tunelach i ściągają wojska do obwodu charkowskiego. Trudna sytuacja w północno-wschodniej części Ukrainy

Wojna na Ukrainie trwa już ponad dwa i pół roku, ale Rosjanie nadal nie zajęli ani Kijowa, ani Charkowa, drugiego co do wielkości miasta w tym kraju. Czyżby teraz zamierzali kolejny raz spróbować podbić Charków? Jak podała 6 października agencja Interfax-Ukraina, Rosjanie wykonują niepokojące ruchy na północnym wschodzie Ukrainy. „Sytuacja operacyjna na kierunku Charkowa nie uległa znaczącym zmianom i pozostaje trudna. Ukraińskie Siły Obrony w dalszym ciągu powstrzymują atak rosyjskich sił okupacyjnych” – podała na Telegramie służba prasowa Zgrupowania Operacyjno-Taktycznego „Charków”. Rosjanie koncentrują się w kompletnie zniszczonym przygranicznym Wowczansku i w Hłybokim w obwodzie charkowskim. Ściągają tam więcej wojska i kopią specjalne tunele. Według strony ukraińskiej w tej taktyce Rosjanie się wyspecjalizowali. „Regularnie stosują tę taktykę. Prawdopodobnie pasuje ona bardziej do walk w miastach i na przedmieściach niż w pasach leśnych. Rzeczywiście należy zauważyć, że potrafią kopać” – powiedział rzecznik prasowy brygady „Chartija” Gwardii Narodowej Ukrainy Wołodymyr Dehtariow w ukraińskiej telewizji.

Rosjanie niszczą wszystko na swojej drodze. "Widzimy taktykę, że Rosjanie nie pozostawiają po sobie nic poza spaloną ziemią”

Przez to, że ludzie Putina chowają i siebie, i swój sprzęt pod ziemią, Ukraińcy muszą wysyłać w stronę ich pozycji ludzi, ryzykując ich życie, bo same drony nie mogą sobie w tej sytuacji poradzić. „I nadal musimy używać ludzi, piechoty, aby wykurzyć ich z tych dziur” – powiedział Dehtariow. Rosjanie regularnie atakują Kupiańsk, co bardzo niepokoi, ponieważ jest to jedno z centrów logistycznych ukraińskiej armii w obwodzie charkowskim. „Niestety, w Kupiansku dochodzi do znacznej liczby ataków bombowych i jeśli mówimy o stopniu zniszczeń tymi środkami, to jest on bardzo duży” - powiedział szef miejskiej administracji wojskowej Andrij Besedin w wywiadzie telewizyjnym. „Lewy brzeg został już praktycznie zniszczony. Cała infrastruktura krytyczna, cała infrastruktura cywilna, która się tam znajdowała, została zniszczona przez wroga. I widzimy taktykę, że Rosjanie nie pozostawiają po sobie nic poza spaloną ziemią”.

Sonda Czy Rosjanie mogą zająć Charków? Tak Nie

Вовчанськ. Сюда пришла россия и принесла русский мир! pic.twitter.com/LTlR3f0Bec— Чокнутый горнист 🇺🇦 (@Buggy__Bugler) October 3, 2024

QUIZ. Kraków czy Warszawa? Wiesz, o którym mieście mowa? Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jedna z legend o tym mieście jest związana z Wisłą. Jej bohaterka jest symbolem miejscowości. Mowa o... Warszawskiej syrence i mieście Warszawa Wandzie, co nie chciała Niemca i mieście Kraków Dalej