Putin wywiózł kochankę na Syberię? Alina Kabajewa odnaleziona w Omsku!

Gdzie jest Alina Kabajewa? Nowe plotki o "kochance Putina". Widziano ją na Syberii!

Alina Kabajewa to postać, która od lat budzi wielkie emocje nie tylko w Rosji. Często bywa nazywana "kochanką Putina". Przykładowo rosyjski portal Projekt łączył ją z dyktatorem Rosji, pisało się nawet, że para ma kilkoro wspólnych dzieci. Po wybuchu wojny na Ukrainie Alina Kabajewa mieszkała podobno w paru miejscach świata, jednak kolejno były one demaskowane. Najpierw mówiło się o rezydencji w Szwajcarii, potem o posiadłości w Wałdaju. Ale media opublikowały dokładne informacje na temat lokalizacji tej posiadłości, znajdującej się gdzieś w lasach, w połowie drogi między Moskwą a Sankt Petersburgiem. Jak informowała Meduza, teren wokół willi Putina, w której mieszkała gimnastyczka, ogłoszono ścisłym rezerwatem przyrody i surowo zakazano komukolwiek wstępu do niego. Oficjalnie powodem zamknięcia części Wałdaju jest "zły stan środowiska naturalnego".

Alina Kabajewa znów się przeprowadziła? Z leśnej rezydencji do Omska

Czy po ujawnieniu tego wszystkiego Putin znów kazał Kabajewej się wyprowadzić? RadarOnline podaje, że Kabajewa ponownie ruszyła w drogę! Podobno Władimir Putin wysłał ją aż na Syberię. Kabajewa była widziana w położonym w południowo-zachodniej Syberii Omsku, gdzie odbywały się zawody gimnastyczne dla dzieci, w tym tych pochodzących z Ukrainy. Kabajewa była gościem Evgeniya Cup. Czy tylko gościem, a może zaszyła się w nowych ostępach?

Alina Kabajewa jest "kochanką Putina"? "Mają synów w wieku 3 i 7 lat"

Alina Kabajewa jest łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 3 i 7 lat.

Vladimir Putin’s alleged longtime lover, Alina Kabaeva, made a rare appearance over the weekend at a gymnastics event for Ukrainian children in Siberia. https://t.co/BpqFCgFCJ9— Radar Online (@radar_online) May 2, 2023

