Tim Wilsey powiedział "The Sun", że Putin może zaatakować estońskie miasto Narwa

Jedni są zdania, że Putin nie zatrzyma się na Ukrainie i w ciągu paru lat zagrozi krajom NATO, inni uważają takie diagnozy za przesadne straszenie. A były brytyjski dyplomata i historyk Tim Wilsey z King’s College London jest zdania, że Rosja faktycznie może pokusić się o atak na pewne miejsce na terenie jednego z państw NATO. „Spodziewam się, że Władimir Putin będzie miał dobry rok w 2026 roku” - powiedział w wywiadzie dla "The Sun". Chodziło mu o ewentualne porozumienie pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie. „Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Putin uzyska korzystną umowę, korzystną dla siebie, i że będzie ją rozgłaszał w kraju jako triumf. Myślę, że będzie potrzebował czasu na rekonwalescencję. Armia rosyjska jest w fatalnym stanie i jej powrót do zdrowia zajmie trochę czasu. Stawiam na trzy lata" - dodał. Co jego zdaniem będzie za trzy lata?

"Czy naprawdę wierzymy, że Stany Zjednoczone pójdą na wojnę o jedno miasto w Estonii?"

„Ani przez chwilę nie sądzę, że projekt Putina jest skończony” - ostrzega Tim Wilsey. Po pierwsze, Putin może według brytyjskiego historyka „zacząć kąsać krańce Ukrainy, tylko po to, by sprawdzić, jak silne będą te rzekomo zapewnienia”. Po drugie, może wziąć na celownik Narwę, estońskie miasto graniczne ze znaczną przewagą ludności rosyjskiej. „Zawsze uważałem, że bardzo niebezpieczna jest Narwa, w której 80 proc. ludności stanowi ludność rosyjska” – powiedział Wilsey. „Czy naprawdę wierzymy, że Stany Zjednoczone pójdą na wojnę o jedno miasto w Estonii? Już nie jestem pewien” - dodał. Czy coś w tym może być? Narwa to miasto na wschodnim końcu Estonii, od Rosji dzieli je rzeka Narwa. Niemal wszyscy mówią tam po rosyjsku. W dodatku w 2022 roku Putin zasugerował, że Narwa historycznie należy do Rosji i mówił z uznaniem o odzyskiwaniu takich ziem.

Co powiedział Putin o Narwie? "Dlaczego tam poszedł? Odzyskał i zabezpieczył – oto co zrobił. My również musimy odzyskiwać i zabezpieczać"

„Piotr I prowadził Wielką Wojnę Północną przez 21 lat. Wydawało się, że walczy ze Szwecją, coś podbił. Nic nie podbił, tylko odzyskał! Tak to jest. Cały obszar nad Jeziorem Ładoga, gdzie powstał Petersburg. Kiedy zakładał nową stolicę, żaden kraj europejski nie uważał jej za terytorium rosyjskie; wszyscy myśleli, że to Szwecja. Ale od czasów starożytnych Słowianie żyli tam obok ugrofińskich, a terytorium to znajdowało się pod rosyjską kontrolą” - mówił wtedy rosyjski prezydent podczas wizyty w centrum naukowym w Moskwie. „Również w kierunku zachodnim – czyli w Narwie, jego pierwsze najazdy. Dlaczego tam poszedł? Odzyskał i zabezpieczył – oto co zrobił. Decydując o wszystkim, my również musimy odzyskiwać i zabezpieczać. A jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, że te podstawowe wartości są podstawą naszego istnienia, możemy z powodzeniem zrealizować stojące przed nami zadania” – dodał.

Sonda Czy Rosja zaatakuje kraje bałtyckie? Tak Nie Nie mam zdania

My government started the week in eastern Estonia. We had meetings with local community & industry. We also took important decisions for further strengthening Estonia’s defence & internal security. The location was symbolic: the border city #Narva, where the EU & NATO begin. pic.twitter.com/t9JL3N6WK3— Kaja Kallas (@kajakallas) March 22, 2022

