Wojna na Ukrainie i w Rosji

Putin zachęca, by uciekać do Rosji! O co mu chodzi?

Czy ktoś chciałby rzucić wszystko i wyjechać do Putina? On sam myśli, że znajdą się chętni! Jak poinformował niezależny portal Mediazona, rosyjski dyktator podpisał dekret o udzielaniu pomocy humanitarnej obcokrajowcom, którzy zechcą opuścić swoje kraje i uciec do Rosji, by uniknąć "destrukcyjnych neoliberalnych wytycznych ideologicznych".