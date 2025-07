Rajskie wakacje papieża! Zobacz, gdzie Leon XIV spędza urlop

Papież Leon XIV przyjechał do Castel Gandolfo. Przez dwa tygodnie będzie wypoczywał w rajskich ogrodach i pięknych komnatach

Castel Gandolfo znowu tętni życiem! Papież Franciszek nie chciał spędzać urlopu w letniej rezydencji papieży, ale Leon XIV po kilkunastu latach przerwy wskrzesił ten zwyczaj. Wczoraj, w niedzielę 6 lipca po południu przyjechał do letniej rezydencji, gdzie pozostanie do 20 lipca. Wakacje spędzi w Villi Barberini, a nie w głównym pałacu,zamienionym parę lat temu na muzeum, na pewno jednak odwiedzi każdy zakątek rajskiej posiadłości. A ma tam do dyspozycji nie tylko ogrody i komnaty, ale i basen, a nawet kort tenisowy. Możliwe, że właśnie to ostatnie skusiło papieża, bo uwielbia grać w tenisa. Leon XIV nie zniknie jednak na dwa tygodnie całkowicie. W trakcie wakacji odprawi trzy msze święte; pierwszą 9 lipca na terenie papieskiej rezydencji, drugą w parafii księdza Tadeusza Rozmusa 13 lipca, a trzecią 20 lipca w katedrze w Albano. Dodatkowo 13 i 20 lipca w oknie Pałacu Apostolskiego odmówi z wiernymi modlitwę Anioł Pański.

Kiedy powstała rezydencja w Castel Gandolfo?

Castel Gandolfo było letnią rezydencją papieży od XVII wieku, kiedy to Urban VIII wzniósł tam pałac papieski. Franciszek zerwał z tym zwyczajem. Leon XIV odwiedził Castel Gandolfo już 29 maja i spędził trochę czasu w jego słynnych ogrodach. Podobnie zwykł robić Jan Paweł II, który w miasteczku spędzał dużo czasu. Przez niechęć Franciszka do tego rodzaju wyjazdów Castel Gandolfo podupadło, ale teraz rozbudziły się nadzieje na powrót papieża i tchnięcie w miejscowość życia na nowo.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

Sonda Czy byłeś/łaś w Watykanie? TAK NIE

#PapaLeoneXIV arrivato a Villa Barberini a Castel Gandolfo, accolto da un folto gruppo di persone in attesa da ore. Il Papa è sceso dall’auto per salutare di persona la gente e poi si è affacciato a sorpresa dal balcone tra i cori di “benvenuto” e “Viva il Papa” pic.twitter.com/DMDSJ5wWu4— Vatican News (@vaticannews_it) July 6, 2025

🚨 Breaking NewsPope Leo XIV will be staying at Castel Gandolfo from July 6th to 20thThe spectacular summer residence of the Popes for centuries, which had been left unused since Pope FrancisA warm, enthusiastic welcome and great joy surround Leo’s decision to return! pic.twitter.com/XGmkG7fA9f— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 6, 2025

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Następne pytanie