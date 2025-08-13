Rambo wraca! Zobacz, kto go zagra po Sylvestrze Stallone

Noah Centineo zagra młodego Rambo w prequelu „John Rambo”. Wraca kultowa postać kina lat 80.

Filmy o Rambo to klasyka kina akcji! Teraz słynny komandos wraca, ale już nie pod postacią Sylvestra Stallone. Millennium Media szykuje powrót do początków jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci filmowych. W zapowiedzianym prequelu zatytułowanym „John Rambo” w rolę legendarnego żołnierza, wcześniej graną przez Sylvestra Stallone’a, wcieli się nowy aktor, 29-letni Noah Centineo.

ZOBACZ TEŻ: Rozwód Sylvestra Stallone odwołany! Żona skusiła go boskim ciałem w bikini

Pierwszy film o Rambo – „Pierwsza krew” z 1982 roku – powstał na podstawie powieści Davida Morrella z 1972 roku. Opowiadał historię weterana wojny w Wietnamie i byłego żołnierza amerykańskich sił specjalnych, nieustraszonego komandosa, który toczy bój ze służbami, otoczony w lesie przez niezliczonych przeciwników i dzielnie stawia im czoła. Seria doczekała się pięciu odsłon, łącznie zarabiając ponad 800 milionów dolarów na całym świecie. Trzy pierwsze części przygód Johna Rambo powstały w latach 80., potem były jeszcze dwie, z 2008 i 2019 roku. We wszystkich zagrał Sylvester Stallone. Teraz to się zmieni - i nic dziwnego, bo zapowiadana kontynuacja filmów o Rambo to przecież prequel, a więc fabuła będzie skupiać się wokół losów młodego komandosa. Trzeba było więc wybrać nowego, młodszego aktora. Teraz w Rambo wcieli się Noah Centineo.

Kim jest Noah Centineo? Nowy Rambo

Noah Centineo urodził się w 1996 roku w Miami. Zdobył popularność dzięki serialowi "The Fosters" oraz roli Petera Kavinsky’ego w netflixowej trylogii "Do wszystkich chłopców, których kochałam". W 2022 roku pojawił się w serialu szpiegowskim The Recruit, który również współprodukował. Niedawno można go było zobaczyć w dramacie wojennym Warfare u boku Josepha Quinna i Kita Connora. Centineo rozwija też działalność producencką pod szyldem Arkhum Productions, której debiutancki film Our Hero, Balthazar miał premierę na festiwalu Tribeca w tym roku. Choć zaczynał jako „chłopak z komedii romantycznych”, w ostatnich latach wyraźnie celuje w kino akcji, dramaty i role bardziej wymagające fizycznie. Obsadzanie go w roli młodego Johna Rambo wpisuje się w ten zwrot w karierze.