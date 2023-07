Rozwód Sylvestra Stallone odwołany! Żona skusiła go boskim ciałem w bikini

Ukraina zaczęła odbijać Krym, Most Krymski się wali? "Słychać eksplozje"

Sylvester Stallone i Jennifer Flavin odwołują rozwód! Zamiast walki o 400 milionów jest chwytanie za biust we włoskim raju

Sylvester Stallone (76 l.) i Jennifer Flavin (55 l.) wzięli ślub 26 lat temu i dochowali się trzech dorosłych dziś córek. W sierpniu ubiegłego roku zaczęły krążyć szokujące plotki na temat kryzysu w tym związku, a filmowy Rambo był widziany w salonie tatuażu, gdy pokrywał wizerunek Jennifer wizerunkiem... psa, mastiffa Butkusa, który niegdyś wystąpił w dwóch filmach o Rockym. Potem wszystko się potwierdziło - Flavin złożyła wniosek o rozwód, oskarżając aktora o ukrywanie części majątku i niegospodarne nim zarządzanie. Miała być wojna o 400 milionów dolarów, a jest... nowy rozkwit miłości! Stallone i jego żona odwołali rozwód i byczą się we Włoszech. Zamiast walczyć na sali sądowej, dokazują w basenie jak para nastolatków. Podczas romantycznych wakacji 76-latek i jego niedoszła była żona baraszkowali i gruchali jak dwa gołąbki, a muskularne ramiona Rambo oplatały biust roześmianej i kwitnącej Jennifer Flavin. Ach, co to były za widoki!

Sylvester Stallone. Wielka kariera w Hollywood i trzy żony

Sylvester Stallone miał trzy żony. z Jennifer ożenił się w 1997 roku, poprzednie to Brigitte Nielsen (1986-1988) i fotografka fotograf Sasha Czack (1974-1985). Światową sławę przyniosły mu role boksera Rocky'ego Balboa w filmie "Rocky" (1976) i jego kolejnych częsciach oraz weterana wojny w Wietnamie Johna Rambo w "Rambo – Pierwsza krew (1982) i sequelach.

i Autor: East News

Sylvester Stallone, 77, frolics with bikini-clad wife Jennifer Flavin, 54, during Italian getaway https://t.co/d3Vxinf9a3 pic.twitter.com/Gc9HVlFwHT— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 14, 2023

