Rebelianci szykują się na Rosję?! Wywiesili flagę. Putin zapowiada "stanowczą odpowiedź"!

Syryjscy rebelianci ogłosili w niedzielę nad ranem zdobycie stolicy kraju Damaszku i obalenie Baszara al-Asada, który przez 24 lata sprawował autorytarną władzę nad tym państwem. To najnowszy etap trwającej od 2011 r. wojny domowej. Asad był w niej popierany m.in. przez Rosję, Iran i wspierany przez Teheran libański Hezbollah. "Po 14 latach brutalnej wojny i upadku reżimu dyktatorskiego naród syryjski może dziś wykorzystać historyczną szansę na zbudowanie stabilnej i pokojowej przyszłości" - komentował sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Po powstaniu w Syrii. Kobiety i dzieci wypuszczane z więzień

Agencja Associated Press podała w poniedziałek (9 grudnia) wczesnym popołudniem, że upadek rządów Baszara al-Asada doprowadził do uwolnienia dziesiątek tysięcy osób, w tym kobiet i dzieci, z więzień w całej Syrii. Wśród uwolnionych znalazł się m.in. 63-letni pisarz Baszar Barhoum, na którym w niedzielę miała zostać wykonana kara śmierci. "Do dziś nie widziałem słońca" – powiedział w rozmowie z agencją, krocząc ulicami Damaszku. Media społecznościowe pełne są nagrań, na których widać dziesiątki więźniów, w tym bosych i półnagich, którzy świętowali odzyskanie wolności. Na nagraniach pojawiały się także kobiety i dzieci przetrzymywane w celach. Na jednym z filmów widać idącego przez więzienny korytarz malucha, trzymanego za rękę prawdopodobnie przez mamę - podaje PAP.

Putin reaguje w sprawie Syrii

Tymczasem Baszar al-Asad i jego rodzina polecieli do Moskwy, gdzie otrzymali azyl polityczny. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że "była to osobista decyzja Władimira Putina". W poniedziałek przed południem pojawiła się natomiast informacja o tym, że na ambasadzie Syrii w Rosji pojawiła się flaga syryjskich rebeliantów. Podała to agencja Reutera, powołując się na naocznego świadka w stolicy Rosji. Kreml natomiast już zapowiedział zdecydowaną odpowiedź w przypadku ataku bojowników na rosyjskie bazy wojskowe w Syrii. Rosja utrzymuje w Syrii dwie kluczowe bazy wojskowe, lotniczą w Humajmim i morską w Tartusie. Baza w Tartusie jest jedynym rosyjskim centrum napraw i uzupełniania zapasów na Morzu Śródziemnym, a Moskwa wykorzystywała dotychczas Syrię jako punkt postojowy do przewożenia swoich wojskowych do i z Afryki - przypomina PAP. Jeden z rosyjskich parlamentarzystów zaznaczył, że siły rosyjskie w tamtejszych bazach znajdują się w stanie podwyższonej gotowości bojowej.

Thousands of Syrians are returning to the country after the fall of the Assad regimeTurkish television channel TRT Haber has released drone footage showing major traffic jams on roads leading to Damascus. Many people are abandoning their cars and continuing their journey to the… pic.twitter.com/TjXdZyoOSl— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2024