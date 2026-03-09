Rezydencja Rihanny ostrzelana przez kobietę! Piosenkarka w środku

11

Strzały w stronę domu Rihanny w Beverly Hills! Jedna z kul przebiła ścianę willi. Piosenkarka była w domu

Horror w rezydencji jednej z najsłynniejszych piosenkarek! Do szokującego incydentu doszło w niedzielę w ekskluzywnej dzielnicy Beverly Hills w Kalifornii. W stronę rezydencji światowej gwiazdy muzyki Rihanny oddano około dziesięciu strzałów. Jedna z kul przebiła ścianę domu. Jak podał „Los Angeles Times”, w chwili zdarzenia piosenkarka miała przebywać w środku. Według policji mimo to na szczęście nikt nie został ranny. Kim była sprawczyni? Z ustaleń mediów wynika, że strzały oddała kobieta w wieku około 30 lat. Miała ona otworzyć ogień z samochodu zaparkowanego naprzeciwko wjazdu na posesję artystki. Motyw jej działania nie jest na razie znany. Po otrzymaniu zgłoszenia policja rozpoczęła poszukiwania podejrzanej. Około pół godziny później funkcjonariusze zatrzymali kobietę na parkingu jednego z centrów handlowych. Została ona przewieziona do aresztu, a sprawą zajmują się śledczy. Śledczy starają się ustalić, dlaczego kobieta zdecydowała się oddać strzały w kierunku domu piosenkarki. Na razie nie wiadomo, czy podejrzana znała artystkę lub działała z określonego powodu. Policja w Los Angeles prowadzi dalsze czynności w tej sprawie i nie wyklucza postawienia zatrzymanej poważnych zarzutów związanych z użyciem broni palnej i narażeniem życia mieszkańców domu.

W okolicy aż roi się od domów gwiazd. Mieszkają tam między innymi Madonna i Mariah Carey

Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze policji i detektywi, którzy zabezpieczyli teren wokół posesji. Ulica prowadząca do domu artystki została czasowo zamknięta, a wokół willi pojawiły się policyjne taśmy zabezpieczające. Nie jest jasne, czy w chwili strzelaniny w domu przebywał także partner Rihanny, raper A$AP Rocky, oraz ich troje dzieci. Para wychowuje synów RZA i Riot oraz córkę Rocki. Rihanna mieszka w Beverly Hills w luksusowej posiadłości wartej około 14 milionów dolarów. Dom kupiła w 2021 roku. Nieruchomość znajduje się na dużej, niemal 22-tysięcznej działce. Willa ma pięć sypialni i siedem łazienek, a jej historia sięga lat 30. XX wieku. W okolicy mieszkają także inne gwiazdy światowego show-biznesu, w tym m.in. Madonna i Mariah Carey.

