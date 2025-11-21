Robot podszedł do Putina! Nie zgadniesz, co zrobił potem

Putin przybył na wystawę o sztucznej inteligencji. Na jego widok rosyjski robot zaczął tańcować do skocznej muzyki

Bardzo nietypowa scena z udziałem Władimira Putina została nagrana i trafiła do mediów społecznościowych. Sytuacja miała miejsce podczas międzynarodowej konferencji poświęconej sztucznej inteligencji „AI Journey” w Moskwie. Przybył tam także Putin. Przechadzał się między wystawcami, gdy nagle znalazł się tu obok humanoidalnego robota. Robot zaczepił Putina, a potem zaczął... wesoło tańcować. Jednocześnie z głośników rozległy się dźwięki skocznej, dyskotekowej muzyczki. Putin nie dołączył do wygibasów, co być może przytrafiłoby się w takiej sytuacji Donaldowi Trumpowi, ale obserwował je w bezruchu, a robot dawał z siebie wszystko. „Mam na imię Green. Jestem pierwszym rosyjskim humanoidalnym robotem z wbudowaną sztuczną inteligencją. Oznacza to, że nie jestem tylko programem na ekranie, ale fizycznym ucieleśnieniem technologii” – powiedział robot Putinowi, a rosyjski prezydent nazwał występ robota „bardzo pięknym” i podziękował mu, a potem kontynuował zwiedzanie.

Niedawno inny rosyjski robot zaliczył wpadkę. Pokaz dla Putina miał naprawić ten błąd?

Niedawno inny rosyjski robot zaliczył sporą wpadkę podczas innej technologicznej imprezy w Rosji. 10 listopada w Moskwie prezentowano nowinki techniczne. W pewnym momencie na scenę wszedł humanoidalny robot Aidol skonstruowany przez rosyjską firmę. Zrobił pierwszych parę kroków i gdy już wszyscy chcieli klaskać… stracił równowagę. Wyglądał, jak gdyby przed występem nie odmówił sobie paru kieliszków rosyjskiej wódki dla kurażu. Po chwili runął jak długi, przy okazji rozlatując się na kawałki. Kompromitację starano się pokryć wielką, czarną płachtą - dosłownie. Ale film pokazujący nieudany marsz robota obiegł już media społecznościowe i został hitem sieci. „Mam nadzieję, że ten błąd przerodzi się w doświadczenie” – skomentował niewygodne zajście Władimir Wituchin, prezes odpowiedzialnej za humanoida firmy robotycznej Idol.

Russian President Vladimir Putin was welcomed by a dancing robot as he arrived at an AI conference in Moscow. pic.twitter.com/qH64UajiPM— The Associated Press (@AP) November 19, 2025

