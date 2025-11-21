Putin przyleciał na Ukrainę! Wiadomo, co tam robił

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-21 8:00

Władimir Putin przyleciał na Ukrainę - takie doniesienia publikuje między innymi Reuters, pokazując zdjęcia za rosyjskimi stronami państwowymi. Rosyjski prezydent w wojskowym mundurze wizytował swoje wojska i wysłuchiwał relacji generałów. A oni poinformowali go, że Kupiańsk został zdobyty w stu procentach, a armia Putina zajęła też zajęły 80 proc. Wołczańska, kolejnego miasta w obwodzie charkowskim. Brak potwierdzenia tych doniesień ze strony ukraińskiej.

Władimir Putin wizytował rosyjskie wojska na Ukrainie. Usłyszał od generała, że cały Kupiańsk został "wyzwolony"

Władimir Putin na Ukrainie? Rosyjski prezydent ubrany w wojskowy mundur odwiedził swoje wojska i wysłuchał relacji generała Walerija Gierasimowa - informuje między innymi Reuters. Nie jest jasne, gdzie dokładnie przyleciał Putin, ale był w miejscu, gdzie zbiera się dowództwo zgrupowania rosyjskich sił zbrojnych „Zachód”. Zdjęcia z wizyty opublikowano na oficjalnych stronach Kremla, pokazuje je także Reuters. Podczas niej szef sztabu generalnego Rosji poinformował Putina, że ​​siły rosyjskie przejęły kontrolę nad północno-wschodnim ukraińskim miastem Kupiańsk, ale ukraińskie wojsko nie potwierdza tych doniesień. Inne, również dementowane przez nie doniesienia mówiły o zajęciu przez Rosję dużej części miast Pokrowsk i Wowczańsk.

ZOBACZ TEŻ: Wyciekły uzgodnienia Trumpa z Putinem! Chodzi o Polskę

Generał Gierasimow przekonuje Putina o zdobyczach, ukraińskie wojsko dementuje

„Jednostki zgrupowania „Zachód” wyzwoliły Kupiańsk i nadal niszczą jednostki ukraińskich sił zbrojnych okrążone na lewym brzegu rzeki Oskoł” – powiedział Walerij Gierasimow do Putina w mundurze na filmie opublikowanym na oficjalnych stronach internetowej Kremla. Potem dodał, iż siły rosyjskie przejęły kontrolę nad 70 proc. Pokrowska i ponad 80 proc. Wowczańska. Jednak w wieczornym oświadczeniu ukraińskiego wojska napisano: „Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy niniejszym ogłasza, że ​​Kupiańsk znajduje się pod kontrolą sił obronnych Ukrainy. Również nieprawdziwe są stwierdzenia sugerujące, że 80 proc. Wowczańska w obwodzie charkowskim zostało zdobyte, a 70 proc. miasta Pokrowsk” – dodano. Siły rosyjskie czynią postępy zarówno na wschodzie, jak i południu Ukrainy, obecnie kontrolują około jednej piątej jej terytorium. 

Super Express Google News
Sonda
Czy Twoim zdaniem jest szansa na pokój na Ukrainie?
QUIZ. Znane bitwy w historii świata. Test nie tylko dla pasjonatów
Pytanie 1 z 10
Kto zwyciężył w bitwie pod Maratonem, która rozegrała się w 490 r. p. n. e.?
A.BRYŁKA: NIEMCY TĘSKNIĄ ZA WSPÓŁPRACĄ Z ROSJĄ. TA POLITYKA PROWADZI DO LIKWIDACJI ROLNICTWA | SEDNO SPRAWY
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADIMIR PUTIN
WOJNA NA UKRAINIE