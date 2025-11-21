Putin przyleciał na Ukrainę! Wiadomo, co tam robił

Władimir Putin wizytował rosyjskie wojska na Ukrainie. Usłyszał od generała, że cały Kupiańsk został "wyzwolony"

Władimir Putin na Ukrainie? Rosyjski prezydent ubrany w wojskowy mundur odwiedził swoje wojska i wysłuchał relacji generała Walerija Gierasimowa - informuje między innymi Reuters. Nie jest jasne, gdzie dokładnie przyleciał Putin, ale był w miejscu, gdzie zbiera się dowództwo zgrupowania rosyjskich sił zbrojnych „Zachód”. Zdjęcia z wizyty opublikowano na oficjalnych stronach Kremla, pokazuje je także Reuters. Podczas niej szef sztabu generalnego Rosji poinformował Putina, że ​​siły rosyjskie przejęły kontrolę nad północno-wschodnim ukraińskim miastem Kupiańsk, ale ukraińskie wojsko nie potwierdza tych doniesień. Inne, również dementowane przez nie doniesienia mówiły o zajęciu przez Rosję dużej części miast Pokrowsk i Wowczańsk.

Generał Gierasimow przekonuje Putina o zdobyczach, ukraińskie wojsko dementuje

„Jednostki zgrupowania „Zachód” wyzwoliły Kupiańsk i nadal niszczą jednostki ukraińskich sił zbrojnych okrążone na lewym brzegu rzeki Oskoł” – powiedział Walerij Gierasimow do Putina w mundurze na filmie opublikowanym na oficjalnych stronach internetowej Kremla. Potem dodał, iż siły rosyjskie przejęły kontrolę nad 70 proc. Pokrowska i ponad 80 proc. Wowczańska. Jednak w wieczornym oświadczeniu ukraińskiego wojska napisano: „Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy niniejszym ogłasza, że ​​Kupiańsk znajduje się pod kontrolą sił obronnych Ukrainy. Również nieprawdziwe są stwierdzenia sugerujące, że 80 proc. Wowczańska w obwodzie charkowskim zostało zdobyte, a 70 proc. miasta Pokrowsk” – dodano. Siły rosyjskie czynią postępy zarówno na wschodzie, jak i południu Ukrainy, obecnie kontrolują około jednej piątej jej terytorium.

💊Putin put on camouflage and declared that the goals of the “special military operation” must be “unconditionally achieved”Meanwhile, Gerasimov claims that Kupiansk has been “liberated” and is fully controlled by Russian forces.The whole circus took place at one of the… pic.twitter.com/3fAlMlYZWH— NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

