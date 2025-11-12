Rosyjski robot rozpadł się na pokazie! Wideo trafiło do sieci

Nie tak to miało być! Robot, który miał dowodzić, że Rosjanie nie gęsi i swoje humanoidy mają, niestety rozleciał się na kawałki podczas prezentacji. Kompromitację starano się pokryć wielką, czarną płachtą - dosłownie. Ale film pokazujący nieudany marsz robota obiegł już media społecznościowe i został hitem sieci.

Wpadka podczas technologicznej imprezy w Rosji. Humanoidalny robot rozleciał się na scenie

Nie tak to miało być! 10 listopada w Moskwie zorganizowano imprezę, podczas której prezentowano nowinki techniczne. Miało być światowo, ale wydarzenie wypadło komicznie. W pewnym momencie na scenę wszedł humanoidalny robot Aidol skonstruowany przez rosyjską firmę. Zrobił pierwszych parę kroków i gdy już wszyscy chcieli klaskać… stracił równowagę. Wyglądał, jak gdyby przed występem nie odmówił sobie paru kieliszków rosyjskiej wódki dla kurażu. Po chwili runął jak długi, przy okazji rozlatując się na kawałki. Kompromitację starano się pokryć wielką, czarną płachtą - dosłownie. Ale film pokazujący nieudany marsz robota obiegł już media społecznościowe i został hitem sieci.

Szefowie firmy przekonują, że ten błąd tylko doda im doświadczenia

Nie obyło się pod uszczypliwych uwag pod adresem rosyjskich wynalazców i spekulacji wokół tego, czy ta technologia jest w stanie stanąć do wyścigu z wynalazkami z innych krajów.  „Mam nadzieję, że ten błąd przerodzi się w doświadczenie” – skomentował niewygodne zajście Władimir Wituchin, prezes odpowiedzialnej za humanoida firmy robotycznej Idol. „To nauka w czasie rzeczywistym, kiedy dobry błąd przekształca się w wiedzę, a zły błąd w doświadczenie” - dodał, starając się przekonywać, że wpadka w Moskwie to dla niego po prostu jeszcze jeden krok na drodze do doskonałości. Ale wygląda na to, że póki co Elon Musk może spać spokojnie. 

