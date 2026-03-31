Rosja nie chce rozejmu na Wielkanoc. Rzecznik Kremla zagroził innym państwom!

Prezydent Zełenski oświadczył, że Ukraina jest gotowa na kompromisy, ale nie kosztem godności i suwerenności, oraz skomentował propozycje wstrzymania ataków na rosyjską energetykę.

Kreml, ustami Dmitrija Pieskowa, odrzucił propozycję rozejmu wielkanocnego, podkreślając, że oczekuje od Zełenskiego "właściwych decyzji" w kierunku pokoju.

Pieskow zagroził również konsekwencjami krajom, które pozwoliłyby Ukrainie wykorzystać swoją przestrzeń powietrzną do ataków dronów na rosyjskie porty.

Co oznaczają te oświadczenia dla perspektyw pokoju i dalszego rozwoju konfliktu?

"Gotowi jesteśmy do jakichkolwiek kompromisów, prócz kompromisów, które (…) dotyczyłyby naszej godności i suwerenności" – dodał Zełenski do swojej wcześniejszej wypowiedzi na temat wstrzymania walk na czas Wielkiejnocy. Podkreślił, że to ważne, aby świat rozumiał, że Ukraina nie atakuje, tylko odpowiada na rosyjskie ataki. "Dlaczego o tym przypominam? W ostatnim czasie, po tak silnym światowym kryzysie energetycznym, rzeczywiście otrzymaliśmy od niektórych naszych partnerów sygnały, jak zrobić tak, aby zmniejszyć nasze odpowiedzi w kierunku sektora naftowego, sektora energetycznego Federacji Rosyjskiej. Jeszcze raz podkreślam: jeśli Rosja gotowa jest, aby nie uderzać w ukraińską energetykę, my nie będziemy odpowiadać uderzeniami w jej energetykę" – oświadczył.

Rozejmu na Wielkanoc nie będzie

We wtorek głos w sprawie ewentualnego rozejmu na czas zbliżających się świąt, zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podkreślił, że nie zapoznał się ze szczegółami tej propozycji i że nadal opowiada się za ogólnym porozumieniem pokojowym. "Z wypowiedzi Zełenskiego nie wynika jasno sformułowana inicjatywa w sprawie rozejmu wielkanocnego. Jak zawsze mówił o swojej gotowości i chęci zawarcia rozejmu, jakiegokolwiek rodzaju. Jednak my powtarzamy: Zełenski musi wziąć na siebie odpowiedzialność i podjąć właściwe decyzje, abyśmy mogli zmierzać w kierunku pokoju, a nie rozejmu" - przekazał przedstawiciel Kremla podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Pieskow grozi innym krajom!

Ostrzegł jednocześnie, że Rosja będzie reagować, jeśli inne kraje pozwolą Ukrainie na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków dronów na rosyjskie porty nad Bałtykiem. "Jeśli przestrzeń powietrzna jest udostępniania do prowadzenia wrogiej działalności terrorystycznej przeciwko Federacji Rosyjskiej, zmusi nas to do wyciągnięcia wniosków i podjęcia odpowiednich działań" - zagroził.

