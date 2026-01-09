Rosja uderzyła na Kijów. To odwet za rzekomy atak na rezydencję Putina!

2026-01-09 9:32

"Minionej nocy, w odpowiedzi na atak terrorystyczny reżimu kijowskiego na rezydencję prezydenta Federacji Rosyjskiej (...), siły zbrojne Rosji zadały potężny cios za pomocą precyzyjnej broni dalekiego zasięgu Oresznik" - przekazały w piątek, 9 stycznia, rosyjskie służby. Kilka osób nie żyje.

  • W nocy z czwartku na piątek Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronowy na Kijów i Lwów, powodując ofiary śmiertelne i rannych.
  • Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że był to odwet za rzekomy atak Ukrainy na rezydencję Władimira Putina.
  • Do ataku użyto hipersonicznych rakiet balistycznych średniego zasięgu Oriesznik, zdolnych do osiągania prędkości 8-10 Machów.
  • Jakie są rzeczywiste cele Rosji i czy użycie Oriesznika zwiastuje nową eskalację konfliktu?

Co najmniej trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku dronowym na Kijów w nocy z czwartku na piątek (8 na 9 stycznia) - przekazał z samego rana mer stolicy Ukrainy, Witalij Kliczko. Sześć osób jest rannych. Rosjanie zaatakowali także Lwów. "W Kijowie miały miejsce eksplozje, wybuchło kilka pożarów, trafione zostały budynki mieszkalne".

Rosja: "Nasz atak to odwet za atak na rezydencję Putina"

Media w Ukrainie przekazały, że Rosjanie zaatakowali także Lwów. "Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego we Lwowie usłyszeliśmy serię eksplozji. Teraz ustalamy, co dokładnie się stało, czy były to przyloty i w jakim rejonie. Współpracujemy ze wszystkimi służbami" – napisał na Telegramie mer miasta Andrij Sadowy. Według sił powietrznych Ukrainy Rosja mogła zaatakować obwód lwowski z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, gdzie prawdopodobnie znajduje się kompleks hipersonicznych rakiet balistycznych średniego zasięgu Oriesznik. O tym, że użyto tych rakiet, oficjalnie poinformowała strona rosyjska, która przekazała, że atak z czwartku na piątek to odwet za rzekomy atak Ukrainy na rezydencję Władimira Putina.

"Minionej nocy, w odpowiedzi na atak terrorystyczny reżimu kijowskiego na rezydencję prezydenta Federacji Rosyjskiej (...), siły zbrojne Rosji zadały potężny cios za pomocą precyzyjnej broni dalekiego zasięgu, zarówno lądowej, jak i morskiej, w tym mobilnego kompleksu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik" - podało rosyjskie ministerstwo obrony. W komunikacie przedstawiciele rosyjskiego resortu twierdzą, że zniszczono "obiekty produkujące bezzałogowe statki powietrzne wykorzystane podczas ataku terrorystycznego, a także infrastrukturę energetyczną zapewniającą funkcjonowanie kompleksu wojskowo-przemysłowego Ukrainy".

Przypomnijmy, 29 grudnia minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Ukraina próbowała zaatakować dronami państwową rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim. Władze ukraińskie kategorycznie odrzuciły te oskarżenia. 

Co to jest Oriesznik?

Oriesznik to rosyjski system rakietowy średniego zasięgu (IRBM). Zdaniem zachodnich ekspertów to zmodyfikowana wersja międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-26 Rubież. Pocisk porusza się z prędkością dochodzącą 8-10 machów (ponad 10-12 tys. km/godz.) i ma zasięg do 5,5 tys. km. Rakieta przemieszcza się w przestrzeni kosmicznej, w której następuje oddzielenie od niej bloku bojowego, który może być wyposażony w sześć głowic. 

