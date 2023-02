Rosja "wzmocni szantaż atomowy" przed wizytą Bidena w Polsce? Ostrzeżenie wywiadu

Władimir Putin chce udaremnić wizytę Joe Bidena w Polsce? "Jawny szantaż jądrowy"

"To nie jest blef! Obywatele Rosji mogą być pewni, że integralność terytorialna naszej ojczyzny, nasza niepodległość i wolność będą utrzymane, podkreślę to ponownie, za pomocą wszelkim środków, jakimi dysponujemy" - mówił Władimir Putin w swoim słynnym wrześniowym przemówieniu, co odczytano jako nuklearny szantaż wobec krajów Zachodu. Na szczęście broń atomowa pozostała w magazynach. Ale czy może zostać stamtąd wyciągnięta, przynajmniej jako straszak? Ostrzega przed tym ukraiński wywiad wojskowy. W komunikacie opublikowanym w serwisie społecznościowym Telegram HUR pisze: "Potwierdzono przygotowania komponentów strategicznych sił jądrowych do odpalenia rakiet balistycznych bazujących na morzu i lądzie, a także pocisków manewrujących odpalanych z powietrza. Takie działania władz wojskowych i politycznych Rosji mają na celu w szczególności przeszkodzenie wizycie Bidena w Europie, zaplanowanej na 20-22 lutego, poprzez jawny szantaż jądrowy, a także osłabienie wsparcia międzynarodowego dla Ukrainy" - ocenia ukraiński wywiad.

Wizyta Joe Bidena w Polsce. Kiedy prezydent USA przyleci do naszego kraju?

Tymczasem Joe Biden przyleci do Polski już niebawem. Wizyta rozpocznie się pojutrze, 21 lutego, choć początkowo mówiono o dniach 20-22 lutego 2023 roku, stąd takie daty w komunikacie wywiadu ukraińskiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Warszawy, a około godziny 17:30 wygłosi publicznie przemówienie. Wizyta ma potrwać do środy, 22 lutego.

