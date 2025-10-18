Atak Rosji na Ukrainę: ponad 160 dronów i trzy rakiety

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-10-18 14:06

Rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy z piątku na sobotę 164 dronami i trzema rakietami; ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 136 bezzałogowców różnego typu – przekazały ukraińskie Siły Powietrzne.

Ukraina

i

Autor: Ukrainian Emergency Service/ Associated Press

Armia rosyjska zaatakowała trzema pociskami przeciwlotniczymi S-300 i 164 uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed, Gerbera i innymi typami dronów. Atak powietrzny został odparty przez ukraińskie lotnictwo, przeciwlotnicze siły rakietowe, jednostki walki elektronicznej i systemy bezzałogowe oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 136 rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych na północy, południu, wschodzie i w centrum kraju. Odnotowano trafienia 27 uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych w 12 lokalizacjach.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie siły zbrojne ostrzelały 12 miejscowości w obwodzie charkowskim, zginął 58-letni mężczyzna, ranna została 83-letnia kobieta - poinformował szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Szef wojskowej administracji obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin powiadomił, że trzy osoby zostały ranne w wyniku ostrzału rosyjskiego w obwodzie chersońskim. W ciągu ostatniej doby z wyzwolonych gmin regionu ewakuowano 15 mieszkańców Chersonia.

Według Prokudina rosyjskie wojsko bombardowało infrastrukturę krytyczną i społeczną oraz dzielnice mieszkalne miejscowości w regionie, niszcząc w szczególności sześć budynków wielorodzinnych i jedenaście domów prywatnych.

WOJNA NA UKRAINIE