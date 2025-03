Rosja zaatakuje kolejne kraje? "Od Finlandii aż po Polskę"

Dwaj generałowie ostrzegają przed Putinem. Jeden mówi krajach bałtyckich, drugi wymienia Polskę

Jeżeli pozwolimy Władimirowi Putinowi dostać na Ukrainie to, czego chce, pójdzie dalej - uważają gen. Richard Shirreff i gen. Ben Hodges. Brytyjski wojskowy w rozmowie z "The Sun", że Putin chce wprowadzić swoje marionetki do władz kilku krajów, a potem ruszyć na kraje bałtyckie i "zrobić tam drugi Mariupol". Padła także nazwa naszego kraju. Przed jakim czarnym scenariuszem ostrzega generał Shirreff? Według niego podarowanie Putinowi tego, czego żąda obecnie na Ukrainie nie jest dobrym pomysłem, ponieważ dyktator na tym nie poprzestanie. "To daje Putinowi okazję do ogłoszenia zwycięstwa i dozbrojenia, regeneracji i odbudowy sił zbrojnych. A potem, kiedy to zrobi, wykończy Ukrainę. Ponieważ nigdy nie zrezygnuje ze swojego celu, jakim jest przejęcie całej Ukrainy" - uważa wojskowy. Jakie jego zdaniem mogą być następne kroki Putina?

"Lotniska i porty morskie od Finlandii aż po Polskę i Rumunię byłyby celem ataków"

Według gen. Richarda Shirreffa Władimir Putin będzie chciał przejąć faktyczną władzę w kilku państwach, podstępnie wprowadzając swoich ludzi do rządów Mołdawii, Gruzji i Rumunii. Potem jego uwaga skieruje się w stronę państw bałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii. "Myślę, że jest wysoce prawdopodobne, że kiedy spojrzy na NATO, z powodu tego, co zrobił Trump, dojdzie do wniosku, że to porażka, a potem pomyśli – spróbuję z krajami bałtyckimi". Według generała kraje bałtyckie mogą niestety stać się "drugim Mariupolem". To duże miasto na południu Ukrainy, które Putin doszczętnie zniszczył. "The Sun" cytuje również byłego dowódcę wojsk USA w Europie, który twierdzi, że także Polska może stać się celem działań Władimira Putina. Jak ostrzega Ben Hodges, Putin może przeprowadzić ataki rakietowe na kraje NATO, aby zniszczyć infrastrukturę potrzebną do transportu wojskowego. "A to oznacza, że lotniska i porty morskie wzdłuż wschodniej flanki NATO od Finlandii aż po Polskę i Rumunię, które są kluczowe dla szybkiego dozbrajania, byłyby celem ataków fizycznych lub cyberataków" - powiedział emerytowany amerykański oficer brytyjskim dziennikarzom.

