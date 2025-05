Strzelał do delfinów i je truł, bo zjadały mu ryby. Pójdzie do więzienia

Brytyjskie media pisały o możliwym związku Rosji z podpaleniem domu premiera. Kreml dementuje

Tajemnicze pożary wybuchające w miejscach związanych z premierem Keirem Starmerem - te zdarzenia w tym miesiącu niepokoją mieszkańców Wielkiej Brytanii. W nocy z 11 na 12 maja ogień pojawił się w dzielnicy w północnym Londynie, uszkodzeniu uległy drzwi domu, gdzie mieszkał polityk, zanim wprowadził się na Downing Street niespełna rok temu. Miały też miejsce dwa inne pożary - samochodu o wejścia do bloku. Oba miały pewien związek z premierem, który, przypomnijmy, jest jednym z europejskich przywódców opowiadających się na ostrą polityką wobec Putina i rozważających udział zachodnich sił w pilnowaniu pokoju po ewentualnym zawieszeniu broni w wojnie na Ukrainie. Sam ten fakt oczywiście jeszcze nie dowodzi, że pożary wywołali Rosjanie. Ale śledczy sprawdzają i taki wątek - powiedzieli anonimowi urzędnicy "Mail on Sunday" i "Sunday Mirror". Przypomnijmy, że w sprawie zarzuty usłyszało dwóch Ukraińców i jeden Rumun. Odpowiedzą za podpalenie połączone z zamiarem narażenia życia. Co na to Kreml? Rzecznik Dmitrij Pieskow powiedział, że oskarżenia, w których łączy się sprawę podpaleń miejsc związanych z premierem Wielkiej Brytanii z Rosją są "fałszywe, pozbawione oparcia w faktach, a często śmieszne".

Prokuratura: halę na Marywilskiej podpalili Ukraińcy, ale na zlecenie Rosji

Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce. Za podpalenie hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie zarzuty usłyszały dwie osoby z ukraińskim obywatelstwem, a śledczy oficjalnie już powiązali incydent z Rosją. „W toku śledztwa uzyskano materiał dowodowy pozwalający na ustalenie, iż pożar ten był wynikiem podpalenia dokonanego przez członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Celem działania grupy było dokonywanie podpaleń obiektów wielkopowierzchniowych na terenie państw Unii Europejskiej. Grupa ta jest odpowiedzialna również między innymi za podpalenie sklepu IKEA w dniu 9 maja 2024 roku w Wilnie” - podała Prokuratura Krajowa w wydanym w tym miesiącu komunikacie.

Sonda Czy Twoim zdaniem Rosja zgodzi się na trwały pokój z Ukrainą? Tak, ale tylko pod presją USA i Europy. Nie, Rosja nie chce pokoju, a jedynie przedłuża konflikt. Trudno powiedzieć, sytuacja jest zbyt skomplikowana. Tak, ale pod warunkiem spełnienia wszystkich rosyjskich żądań.

'This is a story that gets more strange with every passing charge...'@MarkWhiteTV reports after a third man was charged over the fires at properties linked to Sir Keir Starmer. pic.twitter.com/urzTTt05vo— GB News (@GBNEWS) May 21, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Biedy nie będzie, jak zdobędziesz 6/10 Pytanie 1 z 10 Który z tych krajów nie ma dostępu do morza? Węgry Holandia Belgia Następne pytanie

DOBRZYŃSKI: SŁUŻBY NIE INGERUJĄ W WYBORY | POŻAR MARYWILSKIEJ TO DYWERSJA ROSJI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.