Rosyjski miłośnik Putina zobaczył polskie pojazdy na autostradzie. "Pedały, k...!"

Miłośnik Władimira Putina wpadł w szał, kiedy coś zakłóciło mu delektowanie się piosenkami o "Wołodii" podczas jazdy niemiecką autostradą. W mediach społecznościowych pojawił się okropny film, który nakręcił jakiś wulgarny Rosjanin jadący w stronę Drezna. Nagranie kręcone było z perspektywy kierowcy, który mija kolumnę pojazdów z polskimi rejestracjami wiozącymi amerykańskie wozy bojowe. Słyszymy grającą w aucie wesołą piosenkę o "Wołodii Putinie" i stek przekleństw miotanych przez Rosjanina na widok polsko-amerykańskiego konwoju. To, co wykrzyczał wściekły miłośnik rosyjskiego dyktatora, niemal w całości trzeba wykropkować. Trudno bowiem znaleźć w jego tyradzie choć parę cenzuralnych słów. Co powiedział?

"Ja bym teraz jeb.. w nie artylerią taką żeby och... k... Te polskie pedały"

"Patrzcie, ja zaraz będę wyprzedzał kolumnę tych pedałów, k... Ja ich w mordy jeb... Czarty, k... Suki, stare skur... czołgi. Ja ich w mordy jeb... Gdzie wy je wieziecie skur...? K... ja bym teraz jeb.. w nie artylerią taką żeby och... k... Te polskie pedały, k...". Tak brzmiały słowa, które wypowiada rosyjski kierowca jadący niemiecką autostradą, gdy zobaczył kolumnę polskich pojazdów wiozących amerykańskie pojazdy wojskowe. "Rosyjski kierowca tira napotkał na trasie w kierunku Drezna (zapewne jadące do Polski, a potem zobaczy się) ciężarówki z Bradleyami i w związku z tym przeszedł załamanie nerwowe" - komentuje użytkwnik Twittera, który udostępnił nagranie.

