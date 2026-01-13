Trump apeluje do Irańczyków i zapowiada pomoc! "Zachowajcie nazwiska zabójców i oprawców"

Michał Michalak
Michał Michalak
PAP
PAP
2026-01-13 18:28

Donald Trump zaapelował we wtorek, 13 tycznia, we wpisie na Truth Social do "irańskich patriotów". Prezydent USA zachęcał ich do dalszych protestów i przejmowania kontroli nad instytucjami. Polityk dodał, że ludzie odpowiedzialni za uciszanie demonstrantów "zapłacą wysoką cenę". Trump nie poprzestał na apelach, bo obiecał również pomoc Irańczykom.

  • Prezydent Trump wzywa Irańczyków do kontynuowania protestów i „przejęcia instytucji”, obiecując pomoc.
  • Odwołano spotkania z irańskimi urzędnikami w związku z zabijaniem demonstrantów.
  • Trump rozważa różne formy wsparcia dla protestujących, w tym sankcje i ataki cybernetyczne.
  • Jakie konkretne działania podejmie prezydent USA i czy dyplomacja jest nadal możliwa?

Donald Trump apeluje do Irańczyków. Prezydent USA zapowiada pomoc

Prezydent USA Donald Trump zaapelował we wtorek, 13 stycznia, do demonstrantów w Iranie o dalsze antyrządowe protesty i „przejmowanie instytucji”, zapowiadając, że im pomoże. Trump ogłosił też, że odwołał wszelkie spotkania z przedstawicielami reżimu w Teheranie.

- Irańscy Patrioci, PROTESTUJCIE DALEJ – PRZEJMIJCIE SWOJE INSTYTUCJE!!! Zachowajcie nazwiska zabójców i oprawców. Zapłacą wysoką cenę. Odwołałem wszystkie spotkania z irańskimi urzędnikami, dopóki bezsensowne zabijanie demonstrantów się nie skończy. POMOC JEST W DRODZE. MIGA!!! - napisał Trump we wpisie na Truth Social, mając na myśli skrót Make Iran Great Again.

Prezydent USA jednocześnie nie sprecyzował, o jaką pomoc chodzi. Jeszcze w poniedziałek ogłosił nałożenie 25 proc. ceł na towary z państw handlujących z Iranem, jednak nie wymienił, o które kraje chodzi, ani nie podpisał żadnego rozporządzenia w tej sprawie.

Według doniesień „Wall Street Journal” Trump ma jeszcze we wtorek spotkać się ze swoimi czołowymi doradcami na temat możliwych sposobów odpowiedzi na irańskie protesty. Wśród dostępnych opcji miały być:

  • ataki wojskowe (czym Trump wielokrotnie otwarcie groził już wcześniej);
  • ataki cybernetyczne;
  • sankcje;
  • lub wsparcie ważnych głosów przeciwnych reżimowi.

W poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt informowała o rozmowach z Iranem prowadzonych przez wysłannika prezydenta Steve'a Witkoffa. Leavitt zapewniała, że „dyplomacja jest zawsze opcją numer jeden dla prezydenta”.

Ze względu na odcięcie internetu przez władze Iranu liczba ofiar trwających od ponad dwóch tygodni antyrządowych protestów w tym kraju jest trudna do ustalenia, ale według niezależnych irańskich mediów i organizacji zajmujących się prawami człowieka waha się ona od ok. 2 tys. do ponad 12 tys.

TRUMP CHCE GRENLDANDII BY POWIĘKSZYĆ USA NA MAPIE!? WIELIŃSKI I RIGAMONTI ODKRYWAJĄ KARTY

Polecany artykuł:

Ludzie Trumpa zabili matkę trójki dzieci, bo ich lekceważyła?! Szokujące słowa!
Super Express Google News
Donald Trump apeluje do irańskich patriotów i obiecuje pomoc [ZDJĘCIA].
13 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROTESTY
DONALD TRUMP
IRAN