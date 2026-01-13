Rosjanin powieszony w ambasadzie na Cyprze! Miał być szpiegiem, który planuje ucieczkę

Rosyjski dyplomata, Aleksiej Panow, został znaleziony martwy w ambasadzie Rosji na Cyprze.

Lokalna policja nie miała dostępu do zwłok ani notatki, a media spekulują o jego roli jako kapitana GRU.

Co oznacza seria tajemniczych zgonów Rosjan i czy śmierć Panowa ma związek z zaginięciem oligarchy Putina?

Jak przekazuje brytyjski serwis, Panow oficjalnie pełnił funkcję trzeciego sekretarza rosyjskiej ambasady w Nikozji. Lokalna policja przez cztery dni nie została dopuszczona do zwłok Panowa - funkcjonariusze zostali poinformowani, że prawdopodobnie doszło do samobójstwa, ale "odmówiono im wskazania dokładnego miejsca śmierci Panowa i przekazania notatki, którą rzekomo sporządzono na miejscu zdarzenia" - czytamy. Nie pozwolono także przeprowadzić sekcji zwłok.

Był rosyjskim szpiegiem? Znaleźli go martwego w ambasadzie

Badacz Dmitrij Chmielnicki, autor książki "Rosyjscy agenci wpływu w Niemczech" i wieloletni badacz działalności wywiadowczej Moskwy na Cyprze, powiedział w rozmowie z "The Sun", że jego źródła zidentyfikowały Panowa jako kapitana GRU. "Opóźnienie w informowaniu rodziny Panowa, a także odmowa udostępnienia listu pożegnalnego, są uderzające. Jeśli chodziło tylko o okoliczności osobiste, nie jest jasne, dlaczego tak długo ukrywali jego śmierć. Coś ewidentnie postawiło ich w trudnej sytuacji i przez cztery dni negocjowali z Moskwą. Nie wykluczam, że mógł przygotowywać ucieczkę, która została odkryta, co jest absolutnie normalne w przypadku sowieckich i rosyjskich służb specjalnych".

To kolejny zgon Rosjanina w styczniu

Z kolei Siergiej Kaniew, rosyjski dziennikarz śledczy specjalizując się w służbach bezpieczeństwa, Panow wcześniej pracował w ściśle tajnym moskiewskim instytucie badawczym, zajmującym się radiokomunikacją dalekiego zasięgu. "The Sun" przypomina, że śmierć Panowa nastąpiła dzień po zniknięciu czołowego magnata biznesowego Putina Władysława Baumgertnera, który do 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego rosyjskiego giganta potasowego Uralkali. Oligarcha zniknął ze swojego luksusowego domu w Limassol 7 stycznia. Panow zginął 8 stycznia.