Rosyjski okręt wojenny płynie na inne państwo! Co się dzieje?

Brytyjska Marynarka Wojenna śledziła rosyjskie okręty, w tym tankowiec przewożący ropę, który płynął przez kanał La Manche.

Tankowiec MV Anatoly Kołodkin, z około 730 000 baryłek ropy, prawdopodobnie zmierza na Kubę, która zmaga się z poważnymi brakami energii.

Kuba od miesięcy nie otrzymuje dostaw ropy, a dostarczenie jej przez Rosję może doprowadzić do konfrontacji z USA.

Czy Rosja przełamie blokadę USA, niosąc pomoc Kubie, i jakie będą tego konsekwencje?

Jak podaje "The Sun", Królewska Marynarka Wojenna potwierdziła w czwartek, 19 marca, że zakończyła "48-godzinną operację" polegającą na śledzeniu okrętów Putina na wodach brytyjskich. "Rosyjska fregata klasy Strieguszczij, RFN Soobrazitelnyj i zatwierdzony tankowiec MV Anatoly Kołodkin były śledzone w trakcie rejsu na zachód przez kanał La Manche. Następnie dwa rosyjskie statki rozdzieliły się na zachodnim krańcu kanału, podczas gdy tankowiec płynął dalej w kierunku Atlantyku, a jego eskorta zawróciła" - czytamy.

Rosyjski okręt wojenny płynie na Kubę?

"Statek Kołodkin, przewożący około 730 000 baryłek ropy naftowej, zmierza w kierunku Kuby " - przekazał z kolei "New York Times". Jak piszą dziennikarze, docelowe miejsce przeznaczenia tankowca nie jest znane, "jednak zapasy ropy znajdujące się na pokładzie mogą zapewnić zasilanie Kuby przez wiele tygodni". Serwis przypomina, że Kuba walczy ze skutkami awarii zasilania. Aż dziesięć milionów ludzi na Kubie pozostaje w tej chwili bez prądu.

USA i Rosja: będzie starcie?

"Dostawy ropy naftowej z Wenezueli zostały wstrzymane od czasu aresztowania przez USA wenezuelskiego przywódcy Nicolása Maduro, co postawiło Kubę pod ścianą. Utrata paliwa doprowadziła i tak już kruchy system energetyczny do punktu krytycznego. Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel poinformował, że od trzech miesięcy na wyspę nie dotarł żaden transport ropy naftowej" - podaje "NYT". Wygląda na to, że Rosja próbuje właśnie przełamać blokadę USA, co może skutkować poważną konfrontacją obu państw.

