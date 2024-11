Rosyjski okręt z rakietami hipersonicznymi na kanale La Manche! "Wykonuje misję"

Rosyjska fregata znalazła się na kanale La Manche. Na pokładzie ponaddźwiękowe rakiety hipersoniczne Cyrkon

Po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wszyscy zastanawiają się, co teraz zrobi Władimir Putin. Nieoficjalne doniesienia mówią o zakulisowych negocjacjach prezydenta elekta z rosyjskim dyktatorem, oficjalnie żadnych rozmów nie było. Wojna na Ukrainie trwa, a ludzie nadal giną, od czasu ogłoszenia wygranej Trumpa były ofiary m.in. podczas nalotów na Kijów i Krzywy Róg, choć Republikanin obiecywał podczas kampanii wyborczej, że zakończy wojnę w ciągu 24 godzin. Najnowsze doniesienia na temat Rosja mogą niepokoić. Jak podały rosyjskie agencja prasowej, na kanale La Manche, czyli między Francją a Wielką Brytanią pojawiła się fregata rosyjskiej marynarki wojennej. Co ona tam robi? Co to za okręt?

Fregata Admirał Gołowko przepłynęła kanał La Manche i „wykonuje obecnie misje w wyznaczonych obszarach Oceanu Atlantyckiego”

Na kanale La Manche pojawiła się fregata Admirał Gołowko, wyposażona w hipersoniczne rakiety manewrujące nowej generacji Cyrkon. Według komunikatu rosyjskich agencji jednostka wojskowa uczestniczy w manewrach w ramach "ćwiczeń antyterrorystycznych". Żołnierze trenują odpieranie ataków dronów powietrznych i morskich. Fregata Admirał Gołowko przepłynęła kanał La Manche i „wykonuje obecnie misje w wyznaczonych obszarach Oceanu Atlantyckiego” – głosi oświadczenie biura prasowego rosyjskiej Floty Północnej. Okręt został wprowadzony do uzbrojenia rosyjskiej armii w grudniu 2023 roku i wypłynął z Rosji 2 listopada. Hipersoniczne rakiety Cyrkon mają zasięg 900 km, ich prędkość przewyższa szybkość dźwięku. Rosja produkuje je od 2023 roku.

Russian Navy Project 22350 Admiral Gorshkov-class frigate RFS Admiral Golovko (456) in the English Channel - November 9, 2024 #rfsadmiralgolovko SRC: FB- Dover Strait Shipping - Fotoflite / Matt Coker 📸 pic.twitter.com/8z4Bv65XJk— WarshipCam (@WarshipCam) November 9, 2024

