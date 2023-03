22 lutego ok. godz. 10 rano w prywatnej, katolickiej szkole średniej w mieście Saint-Jean-de-Luz, położonym w południowo-wschodniej Francji jeden z uczniów w czasie trwania lekcji hiszpańskiego wyciągnął z torby nóż o ok. 10-centymetrowym ostrzu i rzucił się na 52-letnią nauczycielkę - podawała krótko po tragedii francuska stacja BFM TV. Zgodnie z relacjami innych mediów, reszta uczniów w panice uciekła z sali.

Francja. Uczeń zadźgał nauczycielkę, bo "szatan" mu kazał?

"16-latek zadał kobiecie cios w okolice mostka, wyciągnął nóż i uciekł do sąsiedniej klasy. Wyjaśnił obecnemu tam nauczycielowi, że do ataku nakłonił go głos. Nauczycielowi udało się odebrać nastolatkowi broń i pozostać z nim do przyjazdu policji, która go aresztowała" - informowała telewizja. Nauczycielki nie udało się uratować, zmarła półtorej godziny po ataku.

Uczeń tłumaczył potem, że jest opętany, że słyszał głos, który kazał mu ja zabić. 52-letnia Agnès Lassalle - bo tak nazywała się zabita z zimną krwią nauczycielka - została pochowana w miniony weekend. Podczas uroczystości pogrzebowych doszło do sytuacji, która dosłownie wyciska łzy z oczu! Gdy żałobnicy byli na zewnątrz kościoła, a kondukt z trumną kobiety miał ruszyć w stronę cmentarza, nagle rozległa się muzyka, a mąż nauczycielki, z którym przeżyła 14 lat, zaczął tańczyć. Udawał, że trzyma swoją ukochaną w ramionach i wiruje z nią w takt jej ulubionej piosenki. Po chwili dołączyła do niego część żałobników. Tego nagrania nie da się oglądać bez chusteczek.

À Biarritz, l’hommage dansé de ses proches à Agnès Lassalle, l’enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz pic.twitter.com/o9HoOUHIEn— France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) March 3, 2023

