Nastolatek zadźgał nauczycielkę. Nie miała szans

Do dramatycznych scen doszło we wtorek, 10 stycznia, na terenie szkoły zawodowej w Ibbenbueren w Nadrenii Północnej-Westfalii. Według policji i prokuratury podejrzany odwiedził 55-letnią kobietę we wtorek w budynku szkoły, w momencie, gdy była sama w klasie. Młody człowiek zaatakował ją i zabił nożem - informuje PAP, powołując się na "Spiegel". Do sali, w której była kobieta, wkroczył około godz. 14.50. Miał jej zadać kilka ciosów.

Tragedia w Niemczech. Zabił nauczycielkę, potem się przyznał

"Po dokonaniu zbrodni w klasie, nastolatek sam wykręcił numer alarmowy i został zatrzymany bez stawiania oporu" - pisze niemiecki serwis TAG24.de, cytując rzecznika prokuratury w Münster. Motywem zbrodni miały być kłopoty szkolne chłopaka. Tego samego dnia został na jeden dzień zawieszony w prawach ucznia po serii konfliktów z nauczycielami. Niemieckie służby prowadzą śledztwo w tej sprawie. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą zbrodnią.

