Rozłam w rodzinie królewskiej! Książę William o "koszmarnym pomyśle" ojca

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-03 12:39

Książę William zbuntował się przeciwko decyzjom króla Karola III! Jak donosi "Daily Beast", w brytyjskiej rodzinie królewskiej doszło do rozłamu, a w centrum sporów ponownie są książę Harry i Meghan Markle. Już za tydzień król ma spotkać się z Harrym na "negocjacjach pokojowych", ale William odmówił udziału w takich obradach i w ostrych słowach skomentował decyzję ojca.

Rozłam w rodzinie królewskiej! Książę William o koszmarnym pomyśle ojca

i

Autor: Shutterstock,/ Associated Press
Rozłam w rodzinie królewskiej! Książę William o koszmarnym pomyśle ojca
17 zdjęć

Książę William zbuntował się przeciwko rozkazom króla. Nie zamierza dogadywać się z księciem Harrym

Wszystko zaczęło się jeszcze w połowie lipca. "Mail on Sunday" wyśledził przedstawicieli księcia Harry'ego na sekretnym spotkaniu z czołowymi doradcami króla Karola III. "Szczyt" miał miejsce w prywatnym klubie w Londynie, ale i tak paparazzi zdołali sfotografować uczestników spotkania. Z przecieków wynikało, że były to "rozmowy pokojowe". Czyżby Harry chciał wrócić do rodziny królewskiej lub chociaż pogodzić się z nią? Teraz pojawiły się nowe doniesienia. "Daily Beast" pisze, że król Karol III ma spotkać się z Harrym już za tydzień! Jeśli to prawda, to zobaczy młodszego syna pierwszy raz od półtora roku. Ale nie wszyscy royalsi popierają ten "szczyt pokojowy". Podobno książę William nie zamierza brać w tym wszystkim udziału. „William jest lojalny. Szanuje pozycję swojego ojca i jego prawo do podejmowania własnych decyzji, nie będzie robił zamieszania, jeśli do tego dojdzie. Uważa jednak, że spotkanie z Harrym to koszmarny, koszmarny pomysł” – powiedział przyjaciel księcia Walii w rozmowie z "Daily Beast". Wygląda na to, że gdy William zostanie królem, dla Harry'ego i jego żony nie będzie już absolutnie żadnego miejsca w rodzinie królewskiej.

ZOBACZ TEŻ: Co naprawdę stało się między Kate a Meghan? "Obie płakały"

ZOBACZ TEŻ: Książę William wynajął prawników rozwodowych Diany! Pałac huczy od plotek

Wojna Meghan Markle i księcia Harry'ego z rodziną królewską. Od wywiadu u Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi", gdzie książę opisał bójkę z Williamem po kłótni o Meghan czy utratę dziewictwa za pubem.

Super Express Google News
Sonda
Czy rodzina królewska powinna pozwać księcia Harry'ego i Meghan?
QUIZ. Największe skandale w rodzinach królewskich! Pamiętasz wszystkie? Test tylko dla prawdziwych znawców
Pytanie 1 z 10
Król Karol III jako książę Karol romansował z Camillą, która dziś jest królową małżonką. Pewien członek królewskiego rodu miał romans z inną Camillą - La Camillą z zespołu Army of Lovers znaną z wielkiego biustu. Kto to był?
Co napisał Książę Harry?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSIĄŻĘ HARRY
KSIĄŻĘ WILLIAM
RODZINA KRÓLEWSKA