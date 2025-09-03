Rozłam w rodzinie królewskiej! Książę William o "koszmarnym pomyśle" ojca

Książę William zbuntował się przeciwko rozkazom króla. Nie zamierza dogadywać się z księciem Harrym

Wszystko zaczęło się jeszcze w połowie lipca. "Mail on Sunday" wyśledził przedstawicieli księcia Harry'ego na sekretnym spotkaniu z czołowymi doradcami króla Karola III. "Szczyt" miał miejsce w prywatnym klubie w Londynie, ale i tak paparazzi zdołali sfotografować uczestników spotkania. Z przecieków wynikało, że były to "rozmowy pokojowe". Czyżby Harry chciał wrócić do rodziny królewskiej lub chociaż pogodzić się z nią? Teraz pojawiły się nowe doniesienia. "Daily Beast" pisze, że król Karol III ma spotkać się z Harrym już za tydzień! Jeśli to prawda, to zobaczy młodszego syna pierwszy raz od półtora roku. Ale nie wszyscy royalsi popierają ten "szczyt pokojowy". Podobno książę William nie zamierza brać w tym wszystkim udziału. „William jest lojalny. Szanuje pozycję swojego ojca i jego prawo do podejmowania własnych decyzji, nie będzie robił zamieszania, jeśli do tego dojdzie. Uważa jednak, że spotkanie z Harrym to koszmarny, koszmarny pomysł” – powiedział przyjaciel księcia Walii w rozmowie z "Daily Beast". Wygląda na to, że gdy William zostanie królem, dla Harry'ego i jego żony nie będzie już absolutnie żadnego miejsca w rodzinie królewskiej.

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi", gdzie książę opisał bójkę z Williamem po kłótni o Meghan czy utratę dziewictwa za pubem.

